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مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي ببني سويف

حادث انقلاب ميكروباص،
حادث انقلاب ميكروباص، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، حادث سير، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، بينهم طفلان شقيقان، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي قبل كمين سمسطا بدائرة المحافظة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قبل كمين سمسطا، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بإصابات متفرقة، وعلي الفور تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

 

اسماء المتوفي والمصابين بالحادث

 

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لفرع بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة تعود لشخص يُدعى "عبد الغفار.م.ح" 45 سنة، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

تتضمن قائمة المصابين كل من: حمادة جمعة علي (30 سنة) مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، مينا فايز علام (33 سنة) مصابًا بكسر بالساق اليسرى، بطل عطا عبد القادر (44 سنة) مصابًا بكسر في الضلوع، شعبان شرقاوي أحمد (37 سنة) مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، عيد غدار أحمد (25 سنة) مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، حمزة علي جمال (3 سنوات ونصف) مصابًا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف على المخ، يوسف سعيد علي (21 سنة) مصابًا بنزيف بالبطن.

 

كما نُقل سيد جمعة علي (39 سنة) مصابًا بكسر بالضلوع، سهيلة عبد السلام سالم (21 سنة) مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات، دسوقي محمد إبراهيم (27 سنة) مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، عمرو علي جمال (سنة وشهرين) بدون إصابات ظاهرية، ومجهول الهوية يبلغ من العمر 42 سنة، ومحمد ماهر موسى مصابًا بكسر بالذراع الأيسر، وفايز رجب حميدة (40 سنة) مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

 

نقل المصابين لمستشفى الفشن

 

ووجّهت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتورة سالي الخولي، مدير مستشفى الفشن المركزي، بسرعة تقديم كافة الخدمات الصحية للمصابين، وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لحين تماثلهم للشفاء.

 

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