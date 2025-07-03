الأهلي يسعى لتحصين لاعبيه.. تمديد عقد عاشور بسبب الدوري السعودي.. يرفض رحيل وسام أبو علي.. وتعديل عقود ديانج وعطية وكوكا وشوبير

كلف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلى بتجهيز قائمة تضم اللاعبين الذين سيتم تعديل وتمديد عقودهم خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق دون تكرار أزمات سابقة كانت نتاج التأخير في التجديد لبعض اللاعبين.

ويرغب النادي الأهلي في إغلاق باب العروض الخارجية التي بدأت تنهال على اللاعبين وتقدم لهم إغراءات كثيرة خاصة الدوري السعودي.

ويأتي على رأس اللاعبين الذين سيتم تمديد عقودهم إمام عاشور والمالي آليو ديانج العائد للنادي بعد انتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير ومحمد هاني وبعض لاعبي الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول وفي مقدمتهم محمد عبد الله.

مفاوضات الأخدود السعودي وامام عاشور

وبدأ نادي الأخدود السعودي التحرك من أجل التعاقد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأرسل النادي السعودي خطابا إلى إدارة الأهلي للاستفسار عن المطالب المالية اللازمة لانتقال اللاعب، في الوقت التي أعلن فيه محمد يوسف المدير الرياضي للأحمر العمل على تمديد وتعديل عقد اللاعب.

الأهلي يقرر تعديل عقد إمام عاشور

فيما كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن شركة الكرة بالنادي قررت تمديد عقد إمام عاشور لموسم إضافي مع تعديل راتبه السنوي ليدخل ضمن الفئة الأولى المميزة بجانب الشناوي وتريزيجيه وزيزو لينتهي عقده بنهاية موسم 2029-2030 بدلا من موسم 2028 - 2029.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي.

أسباب تمنع رحيل عاشور

وكشف مصدر داخل الأهلي ثلاثة أسباب لرفض رحيل إمام عاشور لاعب الفريق إلى الأخدود السعودي أو أي ناد خليجي يرغب في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال المصدر السبب الأول يتمثل في عدم وجود لاعب بديل لإمام عاشور قادر على تقديم نفس أداء اللاعب ومن ثم سيكون من الصعب التفريط فيه للحاجة إلى جهوده.

السبب الثاني يتمثل في رغبة النادي في الحصول على مقابل مادي يفوق العشرة ملايين دولار من أجل التفريط في خدمات اللاعب وهو الرقم الذي سيكون من الصعب الحصول عليه.

ثالث الأسباب هي رغبة الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو في استمرار اللاعب وتأكيده أيضا على أنه عنصر مهم يرفض رحيله.

إمام عاشور -27 عاما- انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

ماذا قدم عاشور مع الاهلي؟

ولعب عاشور حتى الآن 86 مباراة بواقع 6663 دقيقة سجل خلالهم 30 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الحالي بالتحديد لعب إمام عاشور مع الأهلي 40 مباراة سجل خلالها 19 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وتوج عاشور مع الأهلي بسبع بطولات بدوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

ولم يستطع إمام عاشور المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 إلا في 14 دقيقة فقط حيث تعرض بعدها لإصابة في الكتف خلال مباراة إنتر ميامي، والتي أبعدته عن مباراتي بالميراس وبورتو في دور المجموعات.

أزمة رحيل وسام أبو علي وإغراءات الدوري السعودي

وكشف تقارير صحفية عن وجود اهتمام من جانب نادي فرايبورج الألماني بـ المهاجم الفلسطين وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لموقع winwin القطري، فإن نادي فرايبورج الألماني مهتم بالحصول على خدمات وسام أبو علي خلال الانتقالات الجارية، بعد أن تم عرض اللاعب على النادي، ليبدوا إعجابهم بقدرات اللاعب.

كما تلقى اللاعب عروضا من الدوري الامريكي والسعودي وهو ما اربك حسابات الأهلي خلال الفترة الحالية خاصة مع رفض خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي فكرة رحيلوسام أبو علي في انتقالات الصيف الحالية.

فيما كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن وصول عرض رسمي للنادي الأهلي من أحد الفرق في الدوري الإماراتي للحصول على خدمات نجم المارد الأحمر الفلسطيني.

وقال عبدالجواد: "هناك نادٍ إماراتي قدم عرض للنادي الأهلي للحصول على خدمات نجم الفريق وسام أبو علي، وهذا النادي هو الوصل، والعرض يقدر بـ6.5 مليون دولار، دي بداية كلام مع 500 ألف دولار “بونص”.

وأضاف: “العرض تضمن أيضًا أن هناك بعض الامتيازات والحوافز سيحصل عليها النادي الأهلي حال بلوغ بعض الأرقام على مستوى الأداء الفردي لـ وسام أبو علي”.

وتابع: عرض الوصل الإماراتي هو العرض الوحيد الذي وصل لـ وسام أبو علي بشكل رسمي، هناك عروض أخرى شفاهية، ولكن الأهلي لن يفرط في وسام أبو علي بأقل من 8 ملايين دولار.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن ملف عروض وسام أبو علي مغلق لحين إشعار آخر خاصة بعد تصريحات محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، والتي خرجت بشكل رسمي عبر النادي تؤكد استمرار اللاعب الموسم المقبل، مؤكدا أن الحديث حول هذا الأمر لن يجدي بعد إعلان استمرار اللاعب.

وأضاف: حال وصول عروض مالية مغرية للنادي واللاعب سيتم فتح الأمر ومناقشته من جديد.

الاهلي يحذر وسام ابو علي

وحذر الجهاز الفني للأهلي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق من التأخر في الانتظام بتدريبات الفريق في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد والتي تبدأ يوم 13 يوليو بعد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتأتي تحذيرات النادي الأهلي بالتزامن مع أزمة اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احتراف خارج الدوري المصري وهو ما يتعارض مع رغبة الأهلي في الحفاظ عليه بعد تعديل عقده وتمديده أيضا.

وسافر أبوعلي إلى الدنمارك لاستكمال باقي إجازته السنوية، وذلك بعد انتهاء إجازته في أمريكا إلا أنه فضل عدم العودة إلى مصر حاليا.

وانتابت حالة من الغضب وسام أبوعلي نجم النادي الأهلي، تجاه مسئولي القلعة الحمراء بعد تصريحات التمسك باللاعب رغم العروض المغرية والرسمية التي وصلت المارد الأحمر بشأن التعاقد مع اللاعب الفلسطيني.

أرقام وسام أبوعلي في كأس العالم للأندية

مهاجم الأهلي لفت الانتباه خلال منافسات دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يخرج الفريق الأحمر من هذا الدور، بعد احتلاله المركز الرابع برصيد نقطتين من تعادلين.

ونجح أبو علي في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورتو البرتغالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، ضمن الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليعادل رقم الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه، بتسجيله “هاتريك” مع فريقه سانتوس أمام بنفيكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال عام 1962.

موقف رضا سليم

وتابع محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي: إن رضا سليم لاعب فريق الكرة بالنادي والعائد من الإصابة تلقى العديد من العروض المحلية للشراء والإعارة في الموسم الجديد.

وأشار يوسف إلى أنه جاري بحث الأمر بما يتماشى مع الرؤية الفنية للفريق ومصلحة اللاعب في نفس الوقت.

وشهد الموسم الجديد تعاقد الأهلي مع مجموعة كبيرة من اللاعبين، أبرزهم: أحمد سيد زيزو ومحمد على بن رمضان وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد بيكهام وعودة محمد شريف بعد موسمين له في فريق الخليج السعودي.

وتعاقد الأهلي مع محمد شريف في صفقة انتقال حر ولمدة 5 سنوات.

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