مدافع الأهلي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق

اقترب المدافع المغربي أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب المغرب، من الرحيل عن صفوف الفريق بعد تلقيه العديد من العروض القوية خلال الأيام القليلة الماضية وآخرها عرض سعودي كبير تصل قيمته المالية إلى 2 مليون دولار.

وعلمت فيتو أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي لن تمانع بيع اللاعب الدولي وترحب برحيله، خاصة وأنها وضعت العديد من البدائل لتدعيم مركزه منها المدافع الليبي على يوسف مدافع الإفريقي التونسي، والذي يلقى إشادة وترحيب من إدارة الكرة وخوسيه ريبيرو وكذلك المدافع الجزائري أحمد توبة.

ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة مفاوضات بين مسئولي الأهلي والنادي السعودي لحسم موقف داري الذي أعلن والده أول أمس عن تلقيهم العديد من العروض للتعاقد مع نجله.

بقرار من ريبيرو، الأهلي يقترب من تدعيم خط الوسط بهذا اللاعب

منح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة الكرة للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني صاحب الأصول الفلسطينية أوجستين منصور، لاعب فريق جواراني الباراجوياني، والذي يجيد اللعب في وسط الملعب، ولقى إشادة المدير الفني الإسباني وكذلك إدارة الكرة في القلعة الحمراء ولجنة الإسكاوتنج.

وبالفعل بدأ الأهلي التفاوض مع اللاعب وناديه للظفر بخدماته بعد أن تلقى اللاعب العديد من العروض القوية من أندية الزمالك والترجي التونسي كما أكد فريد زهزو، المدير الرياضي لنادي جواراني الذي أشار إلى أن النادي تلقى ثلاثة عروض لضم أوجستين وكانت من أندية الأهلي والزمالك والترجي التونسي.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط وسطه بعد رحيل عدد كبير منه مثل عمرو السولية وعمر الساعي وأكرم توفيق واقتراب رحيل كل من؛ أحمد رضا وكريم نيدفيد.

وعلمت “فيتو” أن اللاعب بات قريبًا من النادي الأهلي، خاصة وأنه أبدى موافقة على الانضمام للقلعة الحمراء وأن ما يعيق إتمام الصفقة حتى الآن هو المقابل المادي الذي طلبه النادي البارجواياني فقط، ويسعى الأهلي للوصول إلى اتفاق مالي معهم لإتمام صفقة اللاعب الموهوب كما وصفه مسئولو الكرة بالقلعة الحمراء.

استقر الجهاز الفني للأهلي على انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة على أن تطير البعثة يوم 18 من الشهر ذاته إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري ويتخلله خوض 3 مباريات ودية.

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