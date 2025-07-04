فوائد الشمام، يحمي من التجاعيد ويرطب الجسم ويحارب الفيروسات

فوائد الشمام، الشمام من الفاكهة الصيفية الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون لمذاقه المميز الذى يرطب الجسم فى الطقس الحار.

وفوائد الشمام، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الماء والألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشمام، المعروف أيضا باسم البطيخ الأصفر أو الكنتالوب، من الفواكه الصيفية المنعشة التي تحظى بشعبية كبيرة بسبب مذاقه الحلو وقيمته الغذائية العالية، ولا يقتصر دور الشمام على ترطيب الجسم في أيام الصيف الحارة فحسب، بل يقدم أيضا فوائد صحية وجمالية متعددة تجعله مهم في النظام الغذائي اليومي.

القيمة الغذائية للشمام

وأضافت منى، يحتوي الشمام على نسبة عالية من الماء (حوالي 90%)، مما يجعله مرطب طبيعي كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين C، وفيتامين A (على شكل بيتا كاروتين)، وفيتامين K، وفيتامين B6، والبوتاسيوم، والألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة، كما يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ما يجعله مناسبًا للحمية الغذائية.

فوائد الشمام للصحة

فوائد الشمام للصحة

وتابعت، أن من فوائد الشمام التى تدفعنا لتناوله باستمرار طوال فصل الصيف:-

بفضل محتواه العالي من فيتامين C، يعزز الشمام مناعة الجسم ويزيد من قدرته على محاربة الفيروسات والبكتيريا، ويحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

الشمام غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو فيتامين ضروري للحفاظ على صحة العين والوقاية من أمراض مثل التنكس البقعي وجفاف العين.

بما أن الشمام يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، فهو يساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم ووقايته من الجفاف، خاصة في فصل الصيف أو أثناء الصيام.

الشمام يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما تساهم مضادات الأكسدة في الوقاية من تصلب الشرايين.

يحتوي الشمام على ألياف غذائية تساعد على تسهيل حركة الأمعاء، مما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك ويعزز من صحة الجهاز الهضمي.

الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الشمام تساعد على تحسين مظهر البشرة، ترطيبها، وتجديد خلاياها، بالإضافة إلى تقليل آثار الشيخوخة مثل التجاعيد.

يحتوي الشمام على مضادات أكسدة قوية مثل الكاروتينات والبوليفينولات التي تساعد على حماية الخلايا من التلف ومحاربة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان.

نسبة السعرات المنخفضة في الشمام واحتواؤه على الألياف يجعله جيد للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لتقليل الوزن، فهو يمنح شعور بالشبع دون إضافة الكثير من السعرات.

الشمام يحتوي على نسبة جيدة من الماء والبوتاسيوم، مما يساعد في تحسين وظيفة الكلى وتنظيم مستوى الصوديوم في الجسم، وهو أمر ضروري لصحة الكلى.

تناول الشمام أو استخدامه كقناع للوجه يمنح البشرة ترطيب طبيعي ويساعد في علاج الجفاف والتشققات.

يعمل فيتامين C والكاروتينات على تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الشمام يحتوي على فيتامينات مثل A وC التي تساهم في تقوية بصيلات الشعر وتحسين لمعانه وحيويته.

نصائح عند تناول الشمام

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه عند تناول الشمام يفضل اختيار الشمام الناضج والطازج برائحته العطرية المميزة، ويحفظ في الثلاجة بعد التقطيع لتفادي نمو البكتيريا، مع تجنب الإفراط في تناوله فى حالة وجود مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.