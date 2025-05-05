فوائد الشمام، ينقص الوزن ويحارب الشيخوخة ومهم في الصيف

فوائد الشمام، الشمام من فاكهة الصيف الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة يقدم بمفرده أو كأكلة مع الجبن فى وجبة الغداء أو العشاء.

وفوائد الشمام، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونسبة عالية من السوائل والألياف.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشمام، أو كما يعرف في بعض الدول العربية بـ"البطيخ الأصفر"، هو فاكهة صيفية منعشة تتميز بطعمها الحلو ورائحتها الزكية، وإلى جانب أنه مهم لترطيب الجسم في أيام الحر، فإن الشمام يتمتع بقيمة غذائية عالية، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تجعله من الفواكه المهمة التي يُنصح بتناولها بانتظام.

القيمة الغذائية للشمام

واضافت منى، أن الشمام يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، أبرزها:-

فيتامين C، يعزز جهاز المناعة ويساعد في مقاومة الالتهابات.

فيتامين A، الموجود على شكل بيتا كاروتين، وهو مفيد لصحة الجلد والنظر.

البوتاسيوم، يساعد في تنظيم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حمض الفوليك، مهم للحوامل ويساهم في نمو الجنين بشكل سليم.

فيتامين K والمغنيسيوم، يساعدان في تحسين صحة العظام.

فوائد الشمام للصحة

فوائد الشمام للصحة

وتابعت،أن من فوائد الشمام:-

يتكون الشمام من حوالي 90% من الماء، مما يجعله مثاليًا لترطيب الجسم، خصوصًا في فصل الصيف، تناول الشمام بانتظام يساعد على تعويض السوائل المفقودة، ويحمي من الجفاف ويقلل من التعب الناتج عن الحرارة.

الألياف الغذائية الموجودة في الشمام تساهم في تحسين عملية الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، كما أن الشمام سهل الهضم وهو مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة.

البوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة الموجودة في الشمام تلعب دور كبير في دعم صحة القلب، فالبوتاسيوم يساعد على خفض ضغط الدم، بينما تقي مضادات الأكسدة من تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

بفضل احتوائه على فيتامين C والبيتا كاروتين، يساهم الشمام في تحسين مظهر البشرة، ومكافحة علامات التقدم في السن، وتعزيز إنتاج الكولاجين، كما أن فيتامين A يعزز صحة فروة الرأس ونمو الشعر.

الشمام يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب، تساعد في تقليل التهابات المفاصل والأنسجة، كما أن فيتامين C يساهم في تعزيز الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض الالتهابية.

نظرا لانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة عالية من الماء، يعتبر الشمام ممتاز لمن يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن، كما أن محتواه من الألياف يعطي شعور بالشبع لفترة أطول.

رغم أن الشمام يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أنه ذو مؤشر جلايسيمي منخفض نسبيا، ما يعني أنه لا يرفع سكر الدم بسرعة، ولكن يجب تناوله بكميات معتدلة وتحت إشراف طبيب في حال كان الشخص مصاب بالسكري.

الشمام ليس مجرد فاكهة منعشة نستمتع بها في أيام الصيف، بل هو كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة التي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة، وإدخاله في النظام الغذائي يمكن أن يعود بالنفع الكبير على القلب، الجلد، الهضم، والمناعة، لذلك، ينصح بتناوله بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.