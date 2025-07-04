فوائد البطيخ، يقوي المناعة ويعزز صحة العينين ويحمي من أمراض القلب

فوائد البطيخ، البطيخ من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر حيث يعشقه الكبار والصغار لمذاقه المنعش والمميز.

وفوائد البطيخ، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البطيخ هو فاكهة صيفية شهيرة تتميز بطعمها الحلو والمنعش، وتتكون بنسبة كبيرة من الماء، مما يجعلها الخيار المثالي للترطيب في الأيام الحارة، إلى جانب مذاقه اللذيذ، يتمتع البطيخ بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية عديدة تجعل منه أكثر من مجرد فاكهة موسمية.

القيمة الغذائية للبطيخ

وأضاف السيد، يحتوي كل 100 جرام من البطيخ على ماء بنسبة حوالي 92%، وسعرات حرارية بنسبة 30 سعرة فقط، وكربوهيدرات بنسبة 7.6 جرام، وفيتامين C بنسبة حوالي 10% من الاحتياج اليومي، وفيتامين A وفيتامين B6، ومضادات أكسدة مثل الليكوبين، والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

فوائد البطيخ للصحة

فوائد البطيخ للصحة

وتابع، أن من فوائد البطيخ للصحة ؛-

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد البطيخ في الحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة خلال فصل الصيف أو بعد التمارين الرياضية.

البطيخ غني بمضادات الأكسدة مثل اللايكوبين، وهي مادة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم.

يحتوي البطيخ على كمية جيدة من الماء وبعض الألياف، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

البيتا كاروتين الموجود في البطيخ يتحول في الجسم إلى فيتامين A، الضروري لصحة العين والوقاية من أمراض الشبكية مثل الضمور البقعي.

يحتوي البطيخ على مركبات مثل السيترولين واللايكوبين، والتي تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم.

البوتاسيوم والمغنيسيوم والسيترولين الموجود في البطيخ يعملون معا على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع.

بفضل محتواه من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد البطيخ في تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى.

الأحماض الأمينية مثل السيترولين تساهم في تقليل آلام العضلات وتحسين الأداء البدني بعد التمرين.

بفضل محتواه العالي من الماء، يعمل البطيخ على ترطيب البشرة من الداخل، ويمنحها مظهر نضر وصحي.

اللايكوبين وفيتامين C يساعدان في تقليل التجاعيد والوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة من خلال محاربة الجذور الحرة.

تناول البطيخ أو استخدامه في ماسكات طبيعية يمكن أن يساعد في تنظيف البشرة وتقليل حب الشباب والالتهابات.

الفيتامينات مثل A وC الموجودة في البطيخ تدعم إنتاج الزيوت الطبيعية لفروة الرأس وتساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

وللمرأة الحامل يساعد البطيخ على ترطيب الجسم، ويقلل من التورم والانتفاخ، ويخفف من حرقة المعدة، ويمد الجنين بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ويساهم في الوقاية من تشنجات العضلات.

محاذير وأضرار بسيطة للبطيخ

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن البطيخ قد يسبب الإكثار منه بعض الانتفاخ أو الغازات بسبب محتواه من الفركتوز، وينصح مرضى السكري بعدم الإفراط في تناوله، رغم انخفاض سعراته، لأنه يحتوي على سكريات طبيعية.

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