فوائد الأفوكادو، ينظم ضغط الدم ويعزز صحة القلب وينقص الوزن

فوائد الأفوكادو، الأفوكادو من الفاكهة الشهيرة الفاخرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم فى عمل العصائر والمقبلات اللذيذة.

وفوائد الأفوكادو، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الأفوكادو من الفواكه الغنية بالفوائد والعناصر الغذائية، ويلقب أحيانا بـ"الذهب الأخضر" نظرا لقيمته الغذائية العالية، ويتميز بقوامه الكريمي ومذاقه المميز، ويستخدم في العديد من الأطباق مثل السلطات والصلصات والعصائر، ويعتبر عنصر مهم في أنظمة الغذاء الصحي.

فوائد الأفوكادو

فوائد الأفوكادو للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الأفوكادو للصحة:

يحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة، مثل حمض الأوليك، وهي مفيدة لصحة القلب وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ويرفع مستويات الكوليسترول الجيد، الذي يحمي الأوعية الدموية.

غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بارتفاعه.

يحتوي على مركبات نباتية مثل بيتا-سيتوستيرول التي تساهم في تحسين صحة القلب.

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تسهل حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، ويعزز من نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

على الرغم من احتوائه على سعرات حرارية، إلا أن الدهون الصحية والألياف تعطي شعور بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من تناول الطعام بشكل مفرط، فهو ينظم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من نوبات الجوع المفاجئة.

يحتوي الأفوكادو على مضادات أكسدة قوية مثل اللوتين والزياكسانثين، والتي تحمي العين من التنكس البقعي والمياه البيضاء.

غني بفيتامين C وE والعديد من مضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتقلل من الالتهابات.

يحتوي على فيتامين K المهم لصحة العظام، إلى جانب الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الدهون المفيدة والفيتامينات مثل فيتامين B6 وE تساعد في تحسين الذاكرة والتركيز وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

يستخدم زيت الأفوكادو في العديد من منتجات العناية بالبشرة، نظرت لاحتوائه على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب البشرة الجافة ومنحها نعومة ونضارة.

مضادات الأكسدة الموجودة فيه تقي من تلف خلايا الجلد وتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يقلل من تهيج البشرة وظهور الحبوب.

زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز من نمو الشعر وتقويه، وترطب فروة الرأس الجافة، ويستخدم في الأقنعة الطبيعية لعلاج تقصف الشعر وتلفه.

الأفوكادو ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل هو كنز غذائي وصحي وجمالي يمكن إدخاله بسهولة في النظام الغذائي اليومي، ومع الاعتدال في تناوله، يمكن التمتع بفوائده العديدة لصحة الجسم والبشرة والشعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.