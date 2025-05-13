فوائد الشمام، يرطب الجسم في الصيف ويقوي المناعة

فوائد الشمام، الشمام من الفاكهة الصيفية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة فى مصر مثل البطيخ حيث يعشقه الكبار والصغار لمذاقه المميز واحتوائه على نسبة عالية من الماء، فهو يرطب الجسم فى فصل الصيف.

وفوائد الشمام، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله فى الصيف.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشمام من الفواكه الصيفية المنعشة التي يحبها الكثيرون، ليس فقط لطعمه الحلو والمائي، بل لما يحتويه من فوائد غذائية وصحية كبيرة، وهو ينتمي إلى عائلة القرعيات، ويزرع في مناطق عديدة حول العالم، وخاصة في المناطق الدافئة.

القيمة الغذائية للشمام

وأضاف السيد، أن الشمام غني بالعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C، وفيتامين A على شكل بيتا كاروتين، وفيتامين K، وفيتامين B9 (الفولات)، والبوتاسيوم، والألياف الغذائية، والماء (أكثر من 90%)، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، مما يجعله مناسب للأنظمة الغذائية الصحية.

فوائد الشمام للصحة

فوائد الشمام للصحة

وتابع، أن من فوائد الشمام التى تدفعنا لتناوله باستمرار طوال فصل الصيف:

ترطيب الجسم بفضل محتواه العالي من الماء، يساعد الشمام على ترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف أو بعد ممارسة التمارين الرياضية، مما يحافظ على توازن السوائل ويمنع الجفاف.

يحتوي الشمام على نسبة جيدة من الألياف، التي تعزز حركة الأمعاء وتحسن الهضم، وتقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك.

فيتامين C الموجود في الشمام من أقوى مضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة، وتحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى.

البيتا كاروتين يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر أساسي لصحة الجلد، كما أن فيتامين C يساعد في إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة ونضارة البشرة.

الشمام غني بالبيتا كاروتين، واللوتين، والزياكسانثين، وهي مضادات أكسدة مفيدة لصحة العين، وقد تقي من أمراض مثل التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

البوتاسيوم الموجود في الشمام يساعد على تنظيم ضغط الدم عن طريق تقليل تأثير الصوديوم في الجسم وتحسين مرونة الأوعية الدموية.

الشمام منخفض في السعرات الحرارية وغني بالماء، مما يجعله خيار مثالي للوجبات الخفيفة أثناء اتباع حمية غذائية.

بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، قد يساهم الشمام في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الرئة.

يجب تناول الشمام باستمرار حيث يقطع ويقدم أو عصير أو يضاف الحلوى.

نصائح عند تناول الشمام

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل اختيار الشمام الناضج ذات الرائحة العطرة والقشرة الصفراء المائلة للبرتقالي، ويغسل جيدا قبل التقطيع لتجنب انتقال البكتيريا من القشرة إلى اللب، ويجب حفظ الشمام المقطع في الثلاجة وتناوله خلال يومين، فالشمام ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل هو كنز غذائي وصحي يجب أن نحرص على إدخاله في نظامنا الغذائي، خاصة في الأيام الحارة، وفوائده المتعددة تجعله مثالي للباحثين عن الصحة والجمال والطاقة الطبيعية.

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