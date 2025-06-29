مصرع عامل وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

لقي عامل مصرعه وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقل مجموعة من العمال، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، بين قريتي غياضة الشرقية والحيبة، في محافظة بني سويف، اليوم الأحد.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، بين قريتي غياضة الشرقية والحيبة.

اسعاف بني سويف تدفع بـ7 سيارات

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.