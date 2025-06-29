الأحد 29 يونيو 2025
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محافظات

مصرع عامل وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

لقي عامل مصرعه وأصيب 11 آخرين في  حادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقل مجموعة من العمال، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، بين قريتي غياضة الشرقية والحيبة، في  محافظة بني سويف، اليوم الأحد. 

 

بلاغ حادث سير ببني سويف 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، بين قريتي غياضة الشرقية والحيبة.

 

اسعاف بني سويف تدفع بـ7 سيارات

 

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
 

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