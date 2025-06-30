الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية بني عدي في مركز ناصر ببني سويف

الكفن ينهي خصومة
الكفن ينهي خصومة عائلتين ببني سويف، فيتو

شهدت قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف مشهدًا مؤثرًا، حيث نجحت جهود الأجهزة الأمنية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي المتناوي والسعادنة، استمرت لسنوات، وذلك بعد أن قدمت عائلة المتناوي "الكفن" دليلًا على رغبتها في الصلح.

 

الكفن ينهي خصومة عائلتين ببني سويف 

 

وجاءت مراسم الصلح في أجواء يسودها الهدوء والقبول، وسط حضور شعبي ورسمي لافت، تم خلاله استقبال العزاء في فقيد عائلة السعادنة، المغفور له بإذن الله، إيذانًا بفتح صفحة جديدة من التسامح والتصالح بين الطرفين.

 

أشرف على إجراءات الصلح كل من: اللواء أسامة فتحي، مساعد مدير أمن بني سويف، واللواء محمد الخولي، رئيس إدارة البحث الجنائي، والعميد إبراهيم أبو دومه، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد حسين طرفاية، رئيس مباحث مركز ناصر.

 

وأد الفتن الثأرية ونشر ثقافة التسامح

 

وأكد الحضور أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا يحتذى في وأد الفتن الثأرية ونشر ثقافة التسامح في ربوع الصعيد.

 

مصرع عامل وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

ضبط مصنع يُنتج الجبن من لبن فاسد وتحرير 330 محضرا تموينيا ببني سويف

محافظ بني سويف يشيد بالمشاركة في حملة التبرع بالدم: كلنا على قلب رجل واحد

خطة مرورية جديدة استعدادًا لافتتاح مجمع مواقف محور عدلي منصور ببني سويف

صحة بني سويف تنفذ تدريبات على رأس العمل لتعزيز سلامة المرضى بالوحدات

رئيس سمسطا ببني سويف يبحث مطالب الأهالي بشأن خدمات الصرف الصحي ورصف الطرق

صيانة وتركيب كشافات إنارة لشوارع واحياء مدينة إهناسيا ببني سويف

تحرير 9 محاضر تموينية في حملة رقابية بمركز ناصر ببني سويف

33 زيارة تفتيشية تكشف مخالفات بالجملة بمحليات ومديريات بني سويف

إزالة 2133 تعديًا على أراضي الدولة ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف ببنى سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

مواد متعلقة

مصرع عامل وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

ضبط مصنع يُنتج الجبن من لبن فاسد وتحرير 330 محضرا تموينيا ببني سويف

محافظ بني سويف يشيد بالمشاركة في حملة التبرع بالدم: كلنا على قلب رجل واحد

خطة مرورية جديدة استعدادًا لافتتاح مجمع مواقف محور عدلي منصور ببني سويف

صحة بني سويف تنفذ تدريبات على رأس العمل لتعزيز سلامة المرضى بالوحدات

رئيس سمسطا ببني سويف يبحث مطالب الأهالي بشأن خدمات الصرف الصحي ورصف الطرق

صيانة وتركيب كشافات إنارة لشوارع واحياء مدينة إهناسيا ببني سويف

تحرير 9 محاضر تموينية في حملة رقابية بمركز ناصر ببني سويف

الأكثر قراءة

خبير إيراني يحدد موعد استئناف الحرب الإسرائيلية ضد طهران

سعر الفاكهة اليوم، الكمثرى تتراجع 12 جنيهًا في سوق العبور

الثوم يتراجع 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

متى تقدم نفقة المتعة للمطلقة في القانون؟

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

مدير الـCIA يطلع الكونجرس على معلومات سرية بشأن الضربة على إيران

لحجز شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم لأصحاب الأعمال الحرة

خدمات

المزيد

متى تقدم نفقة المتعة للمطلقة في القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، الكمثرى تتراجع 12 جنيهًا في سوق العبور

خطورة عدم توثيق الزواج والطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية

طرق التعامل مع مبدلات السرعات في السيارات الحديثة

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية