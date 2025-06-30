إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية بني عدي في مركز ناصر ببني سويف

شهدت قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف مشهدًا مؤثرًا، حيث نجحت جهود الأجهزة الأمنية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي المتناوي والسعادنة، استمرت لسنوات، وذلك بعد أن قدمت عائلة المتناوي "الكفن" دليلًا على رغبتها في الصلح.

الكفن ينهي خصومة عائلتين ببني سويف

وجاءت مراسم الصلح في أجواء يسودها الهدوء والقبول، وسط حضور شعبي ورسمي لافت، تم خلاله استقبال العزاء في فقيد عائلة السعادنة، المغفور له بإذن الله، إيذانًا بفتح صفحة جديدة من التسامح والتصالح بين الطرفين.

أشرف على إجراءات الصلح كل من: اللواء أسامة فتحي، مساعد مدير أمن بني سويف، واللواء محمد الخولي، رئيس إدارة البحث الجنائي، والعميد إبراهيم أبو دومه، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد حسين طرفاية، رئيس مباحث مركز ناصر.

وأد الفتن الثأرية ونشر ثقافة التسامح

وأكد الحضور أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا يحتذى في وأد الفتن الثأرية ونشر ثقافة التسامح في ربوع الصعيد.

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