أخبار الاقتصاد اليوم: صراع النفوذ يهز عرش السياسة النقدية الأمريكية.. صندوق النقد يكشف موعد مراجعات قرض مصر.. وهذه أبرز تطورات الاقتصاد الأمريكي في يونيو

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ترامب ضد باول.. صراع النفوذ يهز عرش السياسة النقدية الأمريكية

ترامب ضد باول، في خطوة تزيد من الضغوط السياسية على المؤسسة النقدية الأمريكية، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا، دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الاستقالة " فورًا "، معتبرًا أن استمرار باول في منصبه لا يخدم المصلحة الاقتصادية للبلاد.

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جيروم باول

ترامب: رئيس الفيدرالي يجب أن يرحل الآن

وقال ترامب في تصريح مقتضب إن "رئيس الفيدرالي يجب أن يرحل الآن"، في تأكيد جديد لتوتر العلاقة بينه وبين باول، التي تعود إلى سنوات ولايته الأولى في البيت الأبيض.

ترامب، الذي رشّح باول لرئاسة الفيدرالي في عام 2018 خلال ولايته الأولى، عبّر أكثر من مرة عن استيائه من أدائه، خاصة في فترات رفع أسعار الفائدة، التي اعتبرها تُضعف الاقتصاد وتضر بالأسواق.

ورغم أن الرئيس السابق جو بايدن أعاد ترشيح باول لولاية ثانية تنتهي في مايو 2026، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة تُعيد فتح ملف العلاقة المتوترة بين الإدارة الرئاسية ومجلس الاحتياطي.

ترامب يهاجم باول بشدة لهذا السبب على Truth Social

هاجم ترامب باول بشدة بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة، ويصفه بعبارات مثل "بطيء جدًا" و"خاسر كبير" و"غبي جدًا" ، في منشور على “Truth Social”، طالب ترامب باستقالة باول فورًا، وزاد ضغوطه بعد سلسلة اجتماعات الفيدرالي التي أبقت الفائدة دون تغيير .

التلاعب السياسي بمؤسسة مستقلة

كما ان الفيدرالي يتمتع باستقلالية، لكن ترامب يبحث عن طرق لإقالة باول قبل نهاية ولايته وقد يفكر في تعيين نفسه أو مرشحين موالين .

موقف باول والفيدرالي

ورغم الضغوط الرئاسية، يصر باول على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية، لا الاعتبارات السياسية ، حيث انه في آخر اجتماع للفيدرالي، أبقى على سعر الفائدة بين 4.25 % و4.5 % لمرّة رابعة على التوالي، مع توقع تخفيض مطلع العام المقبل ومع ذلك مع تأكيد على ضرورة مراقبة التضخم أولًا .

السيناريوهات المحتملة لتعيين جديد

يمكن القول ان الفيدرالي أصدر بيانًا يؤكد استقلاله، مشددًا أن السياسة النقدية تخضع للمعايير الاقتصادية فقط ، كما تعرّضت الأسواق لصدمة: هبوط مؤشر Dow Jones أكثر من 800 نقطة في جلسة واحدة، والدولار انخفض، والذهب ارتفع، بينما ارتفعت التكاليف بسبب التعريفات الجمركية .

وتعرض الفيدرالي لضغوط لأن تعريفة ترامب الجمركية تؤدي لارتفاع الأسعار، مما يعقد إمكانية خفض الفائدة دون إثارة موجة تضخمية ، كما ان ترامب قد يعلن عن مرشح بديل (مثل كيڤن هاسّيت، وورش، أو غيرهم) قبل موعد انتهاء ولاية باول، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحركات قوية في سوق الأسهم والسندات .

الدعوات الموقف الفيدرالي النتائج المتوقعة

ومن جانب اخر خفض الفائدة إلى 1 % لدعم النمو يفضل استقرار الأسعار واستقلال القرار تقلبات في الأسواق، مخاوف تضخمية، ضغوط على الدولار والسندات، كما ان ترامب يضغط لتخفيض سريع للفائدة لمواجهة التضخم ورفع النمو، بينما باول والفيدرالي يتمسكون بالتريث خوفًا من آثار التعريفات على الأسعار حيث ان النزاع يترك أثرًا ملموسًا في الأسواق، ويعيد النقاش حول مدى تدخل السلطة التنفيذية في السياسة النقدية.

ارتفاعًا مؤقتًا حال تغيير القيادة باتجاه خفض الفائدة

جدير بالذكر السوق الامريكى قد يشهد ارتفاعًا مؤقتًا حال تغيير القيادة باتجاه خفض الفائدة ، لكن ذلك قد يُفاقم التضخم ويُثير هواجس بشأن الثقة بالدولار

، حيث ان ما يحدث هو صراع أساسي بين إدارة تسعى لتعجيل النمو عبر خفض الفائدة، ومؤسسة نقدية تحذر من أن الوقت غير مناسب والنتيجة ؟ اقتصاد وعملة في مرمى هذا النزاع، مع سوق مالية تتفاعل فورًا مع التصريحات والخطوات القادمة.

صندوق النقد يكشف عن موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض مصر

كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معا في فصل الخريف من هذا العام، بحسب الشرق بلومبرج.

قرض صندوق النقد لمصر

خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة من 8 إلى 16 يونيو، لحظ الصندوق تقدّمًا بنّاءً في ضبط التضخم، وتحسنًا ملحوظًا في الاحتياطيات الأجنبية، بحسب كوزاك.

لكنها أشارت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصصة الشركات الحكومية.

تأتي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

في مارس 2024، تمكنت مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.

كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، أكد بمقابلة مع "الشرق" قبل أسابيع أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج المخصص لمصر على 3 أهداف: هي رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم.

في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.

يأتي ذلك بينما توقعت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط في وقت سابق من الشهر الجاري نمو الاقتصاد 4% خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 يونيو على أن يتسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل.

بأكثر من التوقعات، الاقتصاد الأمريكي يضيف 147 ألف وظيفة في يونيو

أضاف القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي 147 ألف وظيفة في يونيو، أي بأكثر من توقعات المحللين، كما تراجع معدل البطالة.

ارتفاع الوظائف الأمريكية

ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، الصادرة اليوم الخميس، تم تعديل بيانات الوظائف في مايو بالرفع بمقدار 5 آلاف إلى 144 ألفا، هذا وتراجع معدل البطالة بنحو 0.2% إلى 4.1%.

وتعد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي أعلى من التوقعات البالغة 110 آلاف، وفيما يتعلق بمتوسط الأجر في الساعة، فقد ارتفع بمقدار 8 سنتات أو بنحو 0.2% إلى 36.30 دولار الشهر الماضي. أما على مدار فترة الإثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، فقد ارتفع متوسط الأجور بنسبة 3.7%.

القطاع الحكومي والرعاية الصحية يقودان زيادة الوظائف

وشهدت الوظائف الحكومية زيادة بمقدار 73 ألفًا، متصدرة جميع الفئات، وذلك نتيجة ارتفاع قوي في التعيينات على مستوى الولايات والحكومات المحلية وبشكل خاص الوظائف المرتبطة بقطاع التعليم، فيما أضاف قطاع الرعاية الصحية 39 ألف وظيفة.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس 3 يوليو 2025

أسعار الذهب اليوم ، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية في ختام حركة التعاملات، مساء اليوم الخميس 3 يوليو 2025 بجميع الجرامات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

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الذهب، فيتو

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وارتفاع الأسعار، كما أن ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5302 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3977 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37120 جنيهًا.

سعر الذهب، فيتو

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

أسعار الذهب، فيتو

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي.

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4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

ارتفاع الرومي والشيدر، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر الجبن الأبيض بجميع أنواعه والفلمنك، بينما ارتفعت أسعار الجبنة الرومي والجودا والشيدر في المحال التجارية.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الجبن بأنواعها بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الجبن اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» نحو 6 جنيهات وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 132.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 71 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 10 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 458.5 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجبن جودا بين 400 إلى 600 جنيه في الأسواق.

انخفاض أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 12 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 478 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 370 جنيها إلى 655 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبن الرومي بنحو 4 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 273.9 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 320 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية انخفاضًا يقدر بـ 5 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 134 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 80 جنيها إلى 180 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي انخفاضًا يقدر بـ 7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 154.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 38 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 341 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيها إلى 538 جنيهًا.

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الخميس 3 يوليو 2025

أسعار العملات في البنك المركزي ، شهدت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 3 يوليو 2025، في البنك المركزي وشركات الصرافة، وذلك وفقا لآخر التحديثات على موقع البنك المركزى المصرى.

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العملات

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الشراء 49.27 جنيه.

سعر البيع 49.90 جنيه.

الدولار

سعر اليورو في البنك المركزي

سعر الشراء 57.98 جنيه.

سعر البيع 58.14 جنيه.

اليورو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سعر الشراء 67.51 جنيه.

سعر البيع 67.71 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سعر الشراء 13.13 جنيه.

سعر البيع 13.17 جنيه.

الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر الشراء 161.42 جنيه.

سعر البيع 161.92 جنيه.

دينار كويتى

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سعر الشراء 13.41 جنيه.

سعر البيع 13.45 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر اليوان الصينى في البنك المركزي

سعر الشراء 6.87 جنيها.

سعر البيع 6.89 جنيها.

اليوان الصينى

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

كيف يتم تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري؟ تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

اسعار العملات

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغييرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

جدير بالذكر البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد المصري من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي، فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية.

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