وزير الاستثمار يستعرض الإصلاحات المالية والضريبية لتسهيل مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكى، حيث تم بحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة للتعاون مع جمهورية التشيك على كافة الأصعدة والمجالات، مشيرا إلى أهمية تعظيم الشراكة بين البلدين من خلال استثمارات مشتركة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم.

واستعرض «الخطيب» الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية والإصلاحات المالية والضريبية التى تم تنفيذها لتسهيل مناخ الاعمال امام القطاع الخاص، وخلق مناخ أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الشركات التشيكية التي تقوم بإنشاء مراكز إنتاجية في مصر يمكنها الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، مما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلا عن كفاءة الأيدي العاملة وتنافسية الأجور، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للإنتاج والتصدير والتصنيع.

ولفت «الخطيب» إلى التزام مصر بتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بهدف أن تحتل مصر مركزًا متقدمًا في مؤشرات التنافسية التجارية، والانتهاء من تحقيق 75% من الاجراءات المطلوبة للافراج عن البضائع للوصول الى مدة يومين كحد اقصى للافراج الجمركى.

ومن جانبه أشار لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكى الى وجود فرص كبيرة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين، كما أشاد بالتعاون الاستثماري الناجح لعدد من الشركات التشيكية المستثمرة بالسوق المصرى.

وأكد فيلتشك حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات معالجة المياه ومستلزمات صناعة السيارات والطاقة المتجددة، معربًا عن تقديره لجهود مصر في دعم الاستثمارات التشيكية.

وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات المغذية، والصناعات الإلكترونية، وتحلية المياه والمنسوجات.

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