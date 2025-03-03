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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 3- 3 - 2025 (إنفوجراف)

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “أسعار الذهب، وكذلك العملات الأجنبية مقابل الجنيه”.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

May be an image of ‎money and ‎text that says "‎،شزفسرترس_تدرحر FING: 소0만상 ماعمن GOLD أسعار FINE الذهب والعصلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار Y أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري: الذهب: أسعار:أسعارالذهب: الدولار الأمريكي: 50.70 اليورو: 52.61 الجنيه الإسترليني: 63.78 ريال سعودی 13.52 دينار كويتي: 164.16 درهم إماراتي: 13.80 اليوان الصيني: 6.96 عيار:24 4623 عيار:21 4045 عيار:18 3467 WWW.IDSC.GOV.EG الجنيه الذهب 32360 00000000‎"‎‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء اسعار العملات اليوم سعر الذهب اليوم اسعار الدهب اليوم

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