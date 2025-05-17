ترامب يطالب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، اليوم السبت، بخفض أسعار الفائدة "عاجلًا وليس آجلًا" قائلا إن الأعلى الفيدرالي خفض أسعار الفائدة "عاجلًا وليس آجلًا" وذلك عبر صفحته على تروث سوشيال اليوم.

جيروم باول وأسعار الفائدة

وفي آخر تصريحاته بعد قرار تثبيت الفائدة، قال رئيس الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الأربعاء السابع من مايو، "لا نعتقد أننا بحاجة إلى التعجل بشأن الفائدة"، واستطرد: "سننتظر بعض الوقت قبل أي تعديل في السياسة النقدية".

وأكد رئيس البنك المركزي الأميركي أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفيدرالي لخفض معدلات الفائدة "لا تؤثر على عملنا على الإطلاق".

وعبر جيروم باول عن حالة عدم اليقين السائدة قائلًا: "لا أستطيع أن أقول بثقة إنني أعرف مسار الفائدة".

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