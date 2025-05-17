السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ترامب يطالب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية

الرئيس الامريكى دونالد
الرئيس الامريكى دونالد ترامب

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، اليوم السبت، بخفض أسعار الفائدة "عاجلًا وليس آجلًا" قائلا إن الأعلى الفيدرالي خفض أسعار الفائدة "عاجلًا وليس آجلًا" وذلك عبر صفحته على تروث سوشيال اليوم.

 

جيروم باول وأسعار الفائدة 

وفي آخر تصريحاته بعد قرار تثبيت الفائدة، قال رئيس الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الأربعاء السابع من مايو، "لا نعتقد أننا بحاجة إلى التعجل بشأن الفائدة"، واستطرد: "سننتظر بعض الوقت قبل أي تعديل في السياسة النقدية".

وأكد رئيس البنك المركزي الأميركي أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفيدرالي لخفض معدلات الفائدة "لا تؤثر على عملنا على الإطلاق".

وعبر جيروم باول عن حالة عدم اليقين السائدة قائلًا: "لا أستطيع أن أقول بثقة إنني أعرف مسار الفائدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البنك المركزي الاميركي البنك المركزى الرئيس الأميركي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الأكثر قراءة

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بث مباشر مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري نايل 2025 (1/1)

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الدوري الممتاز، البنك يخطف تعادلا مثيرا من الأهلي 1-1 في الشوط الأول

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

مفاجآت في فيديو خطف طفل بالوراق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

داعية يوضح الحكم الشرعي في الهبة لأحد الورثة دون الآخر

دليل كامل، شروط وأحكام خاصة بالمرأة في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية