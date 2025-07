رئيس الجامعة البريطانية يلتقي محمد العريان خلال زيارته للمملكة المتحدة

التقى الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز - جامعة كامبريدج، بمشاركة مجموعة متميزة من طلاب الجامعة البريطانية الذين يقضون البرنامج الصيفي بإنجلترا، وذلك على هامش زيارته الحالية للمملكة المتحدة.

لقاء رئيس الجامعة البريطانية والدكتور محمد العريان

وحرص الدكتور العريان على التحدث مع طلاب الجامعة حول تجاربهم الدراسية وزيارتهم لجامعة كامبريدج، مشيدًا بهم ومؤكدًا أنهم يمثلون نماذج مشرفة للدولة المصرية في الخارج.

كما هنأ الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز - جامعة كامبريدج، الدكتور محمد لطفي لحصوله وسام الشرف الملكي البريطاني (Member of the Most Excellent Order of the British Empire – MBE)، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة والمتميزة في مجال التعليم بكل من المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية.

تفاصيل لقاء رئيس الجامعة البريطانية والدكتور محمد العريان

ويُعد الدكتور محمد العريان أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين عالميًا، كما أنه مفكر دولي مؤثر في السياسات الاقتصادية، ويشغل حاليًا منصب رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، وقد تم ترشيحه مؤخرًا لمنصب Chancellor مستشار جامعة كامبريدج، وهو ما يُعد علامة بارزة في تاريخ هذه المؤسسة العريقة.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين الدكتور (لطفي) والدكتور (العريان) حول الجهود التي تبذلها الجامعة البريطانية في مصر لتوفير فرص تدريبية وتعليمية متميزة لطلابها، وحرصها على توفير تجارب تعليمية محلية ودولية لطلابها، تُعزز من قدرتهم على التعلم من خلال التجربة والانفتاح على ثقافات جديدة وخبرات متميزة من أهم الخبراء والمتخصصين، وبما يتماشى مع رؤية الجامعة في إعداد خريجين يتمتعون بقيم الانتماء والمواطنة بمنظور عالمي.

جدير بالذكر أنّ الجامعة البريطانية في مصر تنظم برامج متميزة للتبادل الطلابي والرحلات العلمية الصيفية بالتعاون مع عدد من أفضل الجامعات البريطانية والدولية، وذلك في إطار الشراكات الدولية الممتدة، والتي تُمنح بموجبها الشهادات المزدوجة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات البريطانية الشريكة.

