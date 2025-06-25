وزيرة البيئة تكرم الجامعة البريطانية لدورها في تحقيق التنمية المستدامة بمحمية نبق

كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، تقديرًا لدورها البارز في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مشروعها الرائد لتحلية مياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية في محمية نبق بجنوب سيناء.

مشروع الجامعة البريطانية بمحمية نبق

وتسلم شهادة التكريم الدكتور يحيي بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، وذلك بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء واليساندروا فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.



يأتي هذا المشروع في إطار التعاون المثمر بين الجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى دعم المجتمعات المحلية بتقنيات مبتكرة تساهم في تحسين حياتهم وتحقيق الاستدامة البيئية.

تسخير البحث العلمي والتكنولوجيا في مشروعات تلبي احتياجات المجتمع

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، فخر الجامعة البريطانية بتكريم وزيرة البيئة لهذا المشروع الذي يُعد نموذجًا متميزًا للابتكار في خدمة المجتمع، والذي يعكس سعى الجامعة دائمًا لتسخير البحث العلمي والتكنولوجيا في تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المجتمعات المحلية وتساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأضاف لطفي: "إن نجاحنا في توفير حلول مبتكرة لتحلية المياه يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي والبيئي، ولاسيما في المحافظات الاستراتيجية كمحافظة جنوب سيناء، ونتطلع لتكرار هذا النموذج في مناطق أخرى، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة، كما يعد خطوة إضافية نحو جعل شرم الشيخ مدينة نموذجية متكاملة ومستدامة ذات أهمية وطنية ودولية.

وتابع رئيس الجامعة البريطانية أن هذا التكريم يعكس الرؤية المشتركة بين الجامعة البريطانية في مصر ووزارة البيئة لتحقيق التكامل بين البحث العلمي والتنمية المستدامة، مثمّنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد في تعزيز مبادئ التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في مصر، وبالدور الريادي للوزارة في تنفيذ مشروعات نوعية تواكب التحديات البيئية العالمية، فضلًا عن توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات.

وقامت إدارة البحوث والتطوير والمشروعات، بالجامعة البريطانية بتنفيذ المشروع والذي يمكن تشغيله بالطاقة الشمسية أو بالتوصيل علي الشبكة القومية للكهرباء، كما تم نقل وتركيب الوحدة للموقع وإتمام التشغيل، وتصلح وحدة تحلية المياه لتحويل المياه الجوفية ومياه البحر (بدرجة ملوحة من ٢٠٠٠ إلى ٤٥٠٠٠ جزء في المليون) إلى مياه صالحة للشرب بملوحة أقل من ٥٠٠ جزء في المليون وبطاقة إنتاجية من مياه الشرب تغطي الاحتياجات اليومية لما يقرب من ١٠٠٠ فرد في حالة التشغيل علي الشبكة القومية للكهرباء، أو ٣٠٠ فرد في حالة التشغيل بالطاقة الشمسية.

ويهدف المشروع إلى توفير مياه الشرب للمجتمعات المحلية بـجنوب سيناء بتكنولوجيا تحلية المياه وباستخدام الطاقة الشمسية، عن طريق تنفيذ وحدة تحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض مياه الشرب الخدمة المجتمعات المحلية في محمية نبق شمال شرم الشيخ ليكون بمثابة نموذج للتكرار في مناطق أخرى في جنوب سيناء.

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