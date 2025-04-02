محمد العريان يتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2025

قال محمد العريان رئيس كلية "كوينز" في جامعة كامبريدج لتليفزيون "بلومبرج" اليوم الأربعاء، إنخطط ترامب للرسوم الجمركية تستلزم جولات متعددة من المفاوضات.

خفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام

وتوقع أن يُخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، على عكس ما تتوقعه الأسواق والبنك المركزي.

وأضاف: أن الأسواق تضع في الحسبان بشكل كامل احتمالية إجراء تخفيضين على الأقل لأسعار الفائدة الأميركية في عام 2025، بالإضافة إلى احتمال كبير لتخفيض ثالث.

وإجمالًا، تتوقع خفضًا بنحو 70 نقطة أساس هذا العام، مع أول تقليص بواقع ربع نقطة مئوية في يوليو. في غضون ذلك، يشير المخطط البياني النقطي للبنك المركزي إلى تخفيضين فقط.

قلق من تجاهل الفيدرالي للبيانات

وتابع: الاحتياطي الفيدرالي يميل "بطبعه إلى التيسير"، مضيفًا أنه يشعر بالقلق عندما يتجاهل البنك المركزي البيانات الاقتصادية الضعيفة ويصف الرسوم الجمركية القادمة بأنها مؤقتة، قبل أن يعرف فعليًا تفاصيل هذه الرسوم، وكيفية رد الدول عليها.

وقال إن السوق متفائلة للغاية بأن الرسوم الجمركية الجديدة تؤدي إلى "لحظة ثاتشر-ريغان، حيث نمر باضطرابات، ونعيد هيكلة الاقتصادات، ونخرج بحكومة أكثر انسيابية، وديناميكيات ديون أفضل، وقطاع خاص قادر يقدم ابتكارات رئيسية"، بالإضافة إلى "نظام تجاري أكثر عدالة".

ووفقًا للعريان، فإنه لكي يتحقق هذا السيناريو الأمثل، يحتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى توضيح بعض الأمور بشأن الرسوم الجمركية الشاملة، والتنظيم، وإصلاح القطاع العام.

من المتوقع أن يكشف ترامب عن إجراءات جمركية شاملة على الشركاء التجاريين بعد إغلاق السوق اليوم الأربعاء، فيما أسماه "يوم التحرير".

مفاوضات الرسوم الجمركية

وقال العريان إنه يتوقع أن تستلزم خطط ترمب للرسوم الجمركية جولات متعددة من المفاوضات، في حين أن الأسواق قد أخذت في الحسبان حالة عدم اليقين، إلا أنها لم تضع في الاعتبار احتمالًا بنسبة 50% بأن تؤدي رسوم الرئيس الجمركية إلى ركود تضخمي "يشل حركة صانعي السياسات".

واستطرد قائلًا: "يتطلب الأمر تباطؤًا كبيرًا، حتى تستجيب السياسات لهذا الوضع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.