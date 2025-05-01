فوائد اللب الأبيض، يحمي من تضخم البروستاتا ويقلل الكوليسترول ويساعد على النوم الهادئ

فوائد اللب الأبيض، اللب الأبيض من أنواع التسالي الشعبية الشهيرة فى مصر، ويتم استخراجه من قرع العسل أو مايعرف باليقطين.

وفوائد اللب الأبيض، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللب الأبيض، والذي يُستخرج من بذور القرع (اليقطين)، من أكثر أنواع المكسرات المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، وعلى الرغم من صغر حجمه، إلا أن قيمته الغذائية كبيرة، ويُعتبر وجبة خفيفة مثالية، خصوصًا عند تناوله محمص بدون إضافات ضارة.

القيمة الغذائية للب الأبيض

وأضافت منى، أن اللب الأبيض يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، منها:-

الزنك، مهم لتقوية جهاز المناعة وتحسين التئام الجروح.

المغنيسيوم، يساعد على تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة القلب والعظام.

الحديد، يدخل في تكوين الهيموغلوبين ويساعد على الوقاية من فقر الدم.

الفسفور، ضروري لصحة العظام والأسنان.

فيتامين E ومضادات الأكسدة، تحارب الجذور الحرة وتؤخر علامات الشيخوخة.

فوائد اللب الأبيض

فوائد اللب الأبيض للصحة

وتابعت، أن من فوائد اللب الأبيض للصحة:-

بفضل احتوائه على نسبة جيدة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، خاصة الأوميجا 3، فإن اللب الأبيض يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما أن مضادات الأكسدة فيه تحمي الأوعية الدموية من الالتهابات.

يُعتبر اللب الأبيض من أكثر الأغذية المفيدة للرجال، خصوصًا فيما يتعلق بصحة البروستاتا، فبفضل محتواه العالي من الزنك، فهو يساهم في الوقاية من تضخم البروستاتا الحميد ويُساعد في تحسين وظيفة المثانة.

يحتوي اللب الأبيض على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى السيروتونين ومن ثم إلى الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، لذلك، فإن تناول كمية معتدلة من اللب الأبيض قبل النوم قد يساعد على الاسترخاء والنوم الجيد.

الألياف الموجودة في اللب الأبيض تساهم في تحسين عملية الهضم، الوقاية من الإمساك، تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

أظهرت دراسات أن اللب الأبيض قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمغذيات التي تدعم تنظيم الجلوكوز.

احتواء اللب الأبيض على الزنك، والحديد، وفيتامين E يجعل له دورًا كبيرًا في تحسين نضارة البشرة، وتقوية الشعر ومنع تساقطه، والوقاية من حب الشباب.

يُعد اللب الأبيض من المصادر الممتازة للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين أو من يتبعون أنظمة غذائية خالية من اللحوم.

بفضل محتواه من التربتوفان والزنك، يُمكن أن يكون للب الأبيض دور في تحسين المزاج وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.

طريقة الاستهلاك المثلى للب الأبيض

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه للحصول على أكبر فائدة من اللب الأبيض، يُنصح بتناوله محمصًا بدون ملح أو بإضافة كمية قليلة من الملح البحري، وغير مملح أو غير مضاف إليه الزيوت المهدرجة، وتناول حفنة صغيرة يوميًا تكفي، لأن اللب الأبيض غني بالسعرات الحرارية، واللب الأبيض من الأطعمة المتكاملة التي توفر فوائد صحية وجمالية عديدة، لكن يجب تناوله ضمن نظام غذائي متوازن لتفادي الإفراط في السعرات، سواء كنت تبحث عن تحسين المناعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.