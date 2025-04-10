فوائد اللب الأبيض، يقوي المناعة ويعزز صحة القلب ويحارب السرطان

فوائد اللب الأبيض، اللب الأبيض من أنواع التسالي الشهيرة التي لها مذاق مميز ويعشقها الكبار والصغار، وهو يستخرج من قرع العسل.

وفوائد اللب الأبيض، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اللب الأبيض، أو بذور القرع، من الأغذية الخفيفة التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف الثقافات، ويتميز بطعمه اللذيذ وسهولة تناوله، لكن خلف هذا المذاق الممتع، يكمن كنز من الفوائد الصحية التي تجعل من اللب الأبيض فكرة جيدة للوجبات الخفيفة.

فوائد اللب الأبيض، فيتو

فوائد اللب الأبيض للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد اللب الأبيض للصحة:

يحتوي اللب الأبيض على نسبة عالية من البروتين، مما يجعله مناسبًا للنباتيين والأشخاص الذين يسعون لزيادة الكتلة العضلية بشكل صحي.

كما يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل المغنيسيوم، الزنك، الحديد، الفسفور، وفيتامين E. هذه العناصر تلعب دورًا أساسيًا في دعم وظائف الجسم الحيوية، مثل تقوية جهاز المناعة، تحسين صحة القلب، وتعزيز القدرة على التركيز.

يعزز صحة القلب، فاحتواؤه على الأحماض الدهنية غير المشبعة والمغنيسيوم يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

اللب الأبيض يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكاروتينات وفيتامين E، وهذه المركبات تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، وتأخير علامات التقدم في العمر، وتحسين صحة الجلد.

يعتبر اللب الأبيض مفيدًا لصحة الجهاز البولي، خاصة للرجال، حيث أظهرت بعض الدراسات أن تناوله بانتظام قد يساهم في تحسين صحة البروستاتا والحد من مشاكل التبول الليلي.

يساعد اللب الأبيض على تحسين جودة النوم، بفضل احتوائه على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان مرتبطان بتنظيم النوم والمزاج.

شروط تناول اللب الأبيض

وتابع، أن اللب الأبيض ليس مجرد تسلية أثناء مشاهدة التلفاز، بل هو غذاء غني بالعناصر المفيدة، ويناسب مختلف الفئات العمرية. ولكن، يُفضل تناوله باعتدال وبدون إضافة كميات كبيرة من الملح، لتحقيق أقصى استفادة صحية منه.

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