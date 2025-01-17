الجمعة 17 يناير 2025
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صحة ومرأة

اللب الأبيض، كنز غذائي لصحة القلب وتحسين مزاجك

فوائد اللب الابيض،فيتو
فوائد اللب الابيض،فيتو

اللب الأبيض، تلك الحبوب الصغيرة المستخرجة من بذور القرع أو اليقطين، يُعدُّ من الأغذية الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. 

 

يتميز اللب الأبيض بطعمه اللذيذ وفوائده المتنوعة التي تجعله وجبة خفيفة مثالية للكثيرين. 

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أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد لللب عديدة، لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.

 

أهم فوائد اللب الابيض

وتستعرض الدكتورة مها، أهم فوائد اللب الابيض.

فوائد اللب الابيض
فوائد اللب الابيض

غني بالعناصر الغذائية:
اللب الأبيض يحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن، مثل الزنك، المغنيسيوم، الحديد، الفوسفور، والبوتاسيوم. كما أنه مصدر مهم للفيتامينات مثل فيتامين E ومجموعة فيتامينات B.

 

تعزيز صحة القلب:
يُساهم اللب الأبيض في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل أوميجا 3 وأوميجا 6. هذه الخصائص تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز الجهاز المناعي:
الزنك الموجود بكميات كبيرة في اللب الأبيض يلعب دورًا أساسيًا في دعم ب ومقاومة الأمراض، خاصة نزلات البرد والعدوى البكتيرية.

 

تحسين صحة البروستاتا:
أظهرت الدراسات أن اللب الأبيض يساعد في تحسين صحة البروستاتا، خاصة عند الرجال، حيث يساهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد.

دعم صحة العظام:
المغنيسيوم والفوسفور الموجودان في اللب الأبيض يلعبان دورًا كبيرًا في تقوية العظام وحمايتها من هشاشة العظام، خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:
بفضل الألياف الغذائية الموجودة فيه، يساعد اللب الأبيض على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تحسين النوم والمزاج:
يحتوي اللب الأبيض على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد في تحسين نوعية النوم وتقليل التوتر والقلق.

دعم صحة البشرة والشعر:
مضادات الأكسدة، مثل فيتامين E، والزنك في اللب الأبيض تعزز صحة البشرة وتحميها من التجاعيد والجفاف. كما أن الزنك يساعد في تقوية الشعر وتحفيز نموه.

 

مناسب لمرضى السكري:
أظهرت بعض الدراسات أن اللب الأبيض يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا صحيًا لمرضى السكري.

تعزيز الطاقة والقدرة البدنية:
يُعد اللب الأبيض مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي والطاقة، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى تعزيز نشاطهم البدني أو تحسين أدائهم الرياضي.

 

طرق تناوله:
يمكن تناول اللب الأبيض محمصًا كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات والحساء، أو حتى طحنه للحصول على مسحوق يُستخدم في إعداد الأطعمة.

 

باختصار، اللب الأبيض ليس مجرد وجبة خفيفة للتسلية، بل هو كنز غذائي يُساهم في تحسين صحة الجسم بطرق متعددة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإضافته إلى النظام الغذائي اليومي.

 

أضرار الإفراط في تناوله
 

اللب الابيض
اللب الابيض

على الرغم من الفوائد العديدة للب الأبيض، إلا أن الإفراط في تناوله أو تناوله بطريقة غير صحية قد يتسبب في بعض الأضرار، ومنها:

زيادة الوزن:
اللب الأبيض غني بالسعرات الحرارية والدهون الصحية، لذلك قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة الوزن، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة دون مراعاة كمية السعرات اليومية.

 

ارتفاع نسبة الصوديوم:
اللب الأبيض المحمص غالبًا ما يتم تمليحه بكميات كبيرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات صحية مشابهة.

مشكلات في الجهاز الهضمي:
تناول كميات كبيرة من اللب الأبيض قد يؤدي إلى الانتفاخ أو عسر الهضم بسبب احتوائه على الألياف، خاصة إذا كان الجهاز الهضمي حساسًا.

تحفيز الحساسية:
بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه بذور القرع أو اللب الأبيض، مما قد يؤدي إلى ردود فعل تحسسية مثل الطفح الجلدي أو صعوبة التنفس أو الحكة.

زيادة الكوليسترول الضار:
إذا تم تحميص اللب الأبيض باستخدام زيوت غير صحية أو تناوله مضافًا إليه زيوت مشبعة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

ارتفاع مستويات الفوسفور:
اللب الأبيض غني بالفوسفور، والإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة مستويات الفوسفور في الجسم، مما قد يسبب مشكلات في الكلى أو العظام على المدى الطويل.

تأثيره على الأطفال:
قد يكون اللب الأبيض صعب المضغ والبلع للأطفال الصغار، مما قد يزيد من خطر الاختناق إذا لم يتم تناوله بحذر.

التفاعل مع الأدوية:
يحتوي اللب الأبيض على مغذيات قد تتفاعل مع بعض الأدوية، مثل أدوية الضغط أو مدرات البول. لذلك يجب استشارة الطبيب عند تناوله بكثرة إذا كنت تتناول أدوية بانتظام.

 

نصائح لتجنب أضراره:

تناوله باعتدال ودون إفراط.
اختيار اللب الأبيض غير المملح أو قليل الملح لتجنب زيادة الصوديوم.
تجنب تحميصه بزيوت غير صحية أو إضافة كميات كبيرة من التوابل.
شرب كمية كافية من الماء عند تناوله لتجنب مشاكل الهضم.
باختصار، اللب الأبيض مفيد إذا تم تناوله بوعي واعتدال، ولكن الإفراط أو الطرق غير الصحية لتحضيره قد تقلل من فوائده وتسبب أضرارًا صحية.

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