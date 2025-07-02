أخبار الرياضة اليوم: تحرك سعودي يهدد استمرار إمام عاشور مع الأهلي.. الزمالك يحسم أولى الصفقات الصيفية.. وإطلاق سراح يوسف بلايلي بعد أزمة اعتقاله بمطار باريس

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

بدأ نادي الأخدود السعودي التحرك من أجل التعاقد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأرسل النادي السعودي خطابا إلى إدارة الأهلي للاستفسار عن المطالب المالية اللازمة لانتقال اللاعب، في الوقت التي أعلن فيه محمد يوسف المدير الرياضي للأحمر العمل على تمديد وتعديل عقد اللاعب.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد شريف، لاعب فاركو، أصبح الصفقة الأولى للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن النادي تسلم الاستغناء الرسمي من فاركو، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، ضمن خطة تدعيم الفريق للموسم الجديد.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، الشكر إلى الكابتن أيمن الرمادي على الفترة التي قضاها مع النادي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وتكللت بالحصول على بطولة كأس مصر.

أعلن أحمد شوبير الإعلامي بقناة النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عودة محمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي إلى صفوف القلعة الحمراء.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "محمد شريف أهلاوي".

وكان محمد شريف ارتبط اسمه بالانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة الزمالك في تدعيم صفوفه، قبل أن ينضم اللاعب إلي الأهلي كما أعلن شوبير.

عقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الساعات الماضية مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة السابق بنادي إنبي، لبحث إمكانية توليه منصب مدير الكرة بالفريق الأول، بداية من الموسم الجديد.

وناقش الطرفان خلال الجلسة رؤية النادي للمرحلة المقبلة، ومتطلبات المنصب، وسبل إعادة الانضباط الإداري داخل الفريق.

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، قائمة الفراعنة الشباب في المعسكر المفتوح الذي ينطلق من يوم 3 حتى 31 يوليو الجاري، استعدادا لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي في الفترة من في الفترة من 27 سبتمبر إلى 21 أكتوبر المقبلين في دولة تشيلي.

اقترب أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف نادي زد، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى فريق زد للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، بطلب من محمد شوقي، المدير الفني للفريق، الذي يرغب في ضم اللاعب لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

وكانت إعارة أحمد عبد القادر قد انتهت مع فريق قطر القطري ليعود إلي الأهلي في انتظار حسم مصيره، قبل أن يبدي الإسباني خوسيه ريبيرو، ترحيبه برحيل اللاعب خلال الميركاتو الجاري.

أطلقت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديجول، سراح الجزائري يوسف بلايلي جناح الترجي التونسي بعد فترة قصيرة من إيقافه.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن يوسف بلايلي جناح الترجي الرياضي التونسي تم إطلاق سراحه بعد استجوابه من قبل الشرطة الفرنسية، وبذلك أصبح اللاعب مؤهلا لمغادرة الأراضي الفرنسية للوصول إلى الجزائر.

دخل ناد أوروبي في مفاوضات لضم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية، أن مصطفى محمد عقد جلسة مؤخرًا مع مسئولي نادي باشاك شهير، لبحث إمكانية العودة إلى الدوري التركي في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب يمتلك خبرات في الملاعب التركية بعدما تألق بقميص جالطة سراي قبل الانتقال إلى نانت الفرنسي.

ورغم تبقي موسمين في عقده مع نانت، إلا أن مصطفى محمد منفتح على فكرة الرحيل إذا وصله عرض مناسب يعيد له التألق ويضمن له دقائق أكثر في الملعب.

مفاوضات اللاعب مع باشاك شهير، جاءت في وقت ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في الفترة الماضية بسبب مطالب نانت المالية.

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا، عن إنهاء إجراءات ضم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب السعودي على سبيل الإعارة.

ويسعى الهلال لتدعيم خط هجومه قبل خوض مواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

نشرت شبكة "DAZN" الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية، التشكيل المثالي لدور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا حتى 13 يوليو الحالي.

وشهد التشكيل المثالي لدور الـ16 بكأس العالم للأندية، تواجد ثنائي مغربي هما ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، ومواطنه أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

وجاء التشكيل المثالي لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)

خط الدفاع: رييس جيمس (تشيلسي)، تياجو سيلفا (فلومينينسي)، كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، ريتشارد ريوس (بالميراس)، كول بالمر (تشيلسي).

خط الهجوم: جونزالو جارسيا (ريال مدريد)، هاري كين (بايرن ميونخ)، سيرهو جيراسي (بروسيا دورتموند).

منحت إدارة الهلال السعودي، لاعبي الفريق مكافآت ضخمة بعد الفوز على مانشستر سيتي 4 / 3 في دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية.

وأكدت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الهلال قررت منح كل لاعب في صفوف الفريق مليونَي ريال كمكافأة لفوزهم على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.

وأوضح التقرير أن إدارة الهلال تحاول رفع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة ربع النهائي ضد فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة.

أكد ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أنه كان يتمنى مزاملة الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف الريدز الحالي في الملاعب.

ولم يحظ الثنائي باللعب معًا في ليفربول، حيث رحل جيرارد عن الريدز في عام 2015، في حين انضم صلاح لبطل البريميرليج في عام 2017.

وقال جيرارد، في مقابلة مع شبكة "TNT SPORTS"، إنه كان يتمنى اللعب بجوار محمد صلاح قبل الاعتزال.

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