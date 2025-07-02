الأربعاء 02 يوليو 2025
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رياضة

تعرف على أولى صفقات الزمالك الصيفية

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد شريف، لاعب فاركو، أصبح الصفقة الأولى للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن النادي تسلم الاستغناء الرسمي من فاركو، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، ضمن خطة تدعيم الفريق للموسم الجديد.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، الشكر إلى الكابتن أيمن الرمادي على الفترة التي قضاها مع النادي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وتكللت بالحصول على بطولة كأس مصر.

رسالة الزمالك لـ الرمادي

وتمنى مجلس إدارة الزمالك التوفيق للكابتن أيمن الرمادي في الفترة المقبلة.

كما وجه المجلس الشكر إلى الجهاز الفني المساعد لأيمن الرمادي، وأشاد بدور كلٍّ منهم مع الفريق.

وضمّ جهاز المعاون كلًا من: أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا، وأحمد سمير، وحمادة السيد مدربَين مساعدَين، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، وماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال، ومحمد الشافعي معدًّا بدنيًا، ومحمد طارق محللًا للأداء.

ووجه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى الكابتن وائل القباني، مدير  الكرة بالفريق، وثمّن المجلس جهوده كأحد أبناء النادي في الفترة التي تولى فيها المسؤولية قبل نهاية الموسم الماضي.

كما وجه مجلس الإدارة الشكر إلى الجهاز الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الذي عمل مع النادي لسنوات، وقدم مجهودًا كبيرًا يقدره المجلس.

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ادارة نادي الزمالك إدارة الزمالك احمد شريف أحمد شريف لاعب فاركو الانتقالات الصيفية الحالية

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