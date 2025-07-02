ارتبط اسمه بالأهلي، ناد أوروبي جديد يفاوض نانت لضم مصطفى محمد

دخل ناد أوروبي في مفاوضات لضم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية، أن مصطفى محمد عقد جلسة مؤخرًا مع مسئولي نادي باشاك شهير، لبحث إمكانية العودة إلى الدوري التركي في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب يمتلك خبرات في الملاعب التركية بعدما تألق بقميص جالطة سراي قبل الانتقال إلى نانت الفرنسي.

ورغم تبقي موسمين في عقده مع نانت، إلا أن مصطفى محمد منفتح على فكرة الرحيل إذا وصله عرض مناسب يعيد له التألق ويضمن له دقائق أكثر في الملعب.

مفاوضات اللاعب مع باشاك شهير، جاءت في وقت ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في الفترة الماضية بسبب مطالب نانت المالية.

القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

وانتشرت أنباء عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن فريق نانت بالفعل منفتح على بيع أو إعارة مصطفى محمد.

وتابع المصدر أن ملف مصطفى محمد منتهي تماما منذ شهرين بالتحديد قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال: إن إدارة الاهلي تعلم تماما كافة التفاصيل المالية لبيع او إعارة مصطفى محمد، حيث يصر نانت على إعارة اللاعب مقابل 2 مليون دولار وهو مبلغ ضخم جدا على النادي الأهلي، كما أن الفريق الفرنسي رفض عرض المارد الأحمر بالتخفيض إلى 1,5 مليون دولار لذلك أغلق الأهلي ملف مصطفى محمد نهائيا.

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