شوبير يعلن عودة محمد شريف إلى الأهلي

أعلن أحمد شوبير الإعلامي بقناة النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عودة محمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي إلى صفوف القلعة الحمراء.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "محمد شريف أهلاوي".

وكان محمد شريف ارتبط اسمه بالانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة الزمالك في تدعيم صفوفه، قبل أن ينضم اللاعب إلي الأهلي كما أعلن شوبير.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.