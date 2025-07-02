الأربعاء 02 يوليو 2025
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رياضة

شوبير يعلن عودة محمد شريف إلى الأهلي

محمد شريف
محمد شريف

أعلن أحمد شوبير الإعلامي بقناة النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عودة محمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي إلى صفوف القلعة الحمراء. 

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "محمد شريف أهلاوي". 

وكان محمد شريف ارتبط اسمه بالانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة الزمالك في تدعيم صفوفه، قبل أن ينضم اللاعب إلي الأهلي كما أعلن شوبير. 

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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النادي الأهلي الأهلي الخليج السعودي محمد شريف الزمالك

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