الزمالك يقترب من تعيين عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

عقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الساعات الماضية مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة السابق بنادي إنبي، لبحث إمكانية توليه منصب مدير الكرة بالفريق الأول، بداية من الموسم الجديد.

وناقش الطرفان خلال الجلسة رؤية النادي للمرحلة المقبلة، ومتطلبات المنصب، وسبل إعادة الانضباط الإداري داخل الفريق.

خطة الزمالك لتجهيز الجهاز الإداري والفني

يأتي ذلك في إطار تحركات إدارة الزمالك لترتيب البيت من الداخل، بعد موسم مليء بالتحديات، وسعيًا لتشكيل جهاز إداري وفني قوي قادر على قيادة الفريق للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وتعمل الإدارة على اختيار عناصر تمتلك الخبرة والانضباط، وتستطيع التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية.

عبد الناصر محمد… خبرات طويلة في الكرة المصرية

ويملك عبد الناصر محمد خبرة إدارية وفنية كبيرة في الكرة المصرية، إذ سبق له تولي منصب مدير الكرة بنادي إنبي لسنوات طويلة، بالإضافة إلى العمل في قطاعات الناشئين وتدريب الفرق الأولى.

وترى إدارة الزمالك أن عبد الناصر يمتلك شخصية قوية وقدرة على فرض النظام داخل غرفة الملابس.

الإعلان الرسمي خلال أيام

ومن المنتظر أن يُحسم القرار النهائي خلال أيام، بعد الاتفاق على التفاصيل النهائية للعقد، في ظل رغبة الزمالك في استقرار مبكر قبل انطلاق فترة الإعداد.

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