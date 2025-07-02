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رياضة

استعدادا للمونديال بتشيلي، نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر يوليو

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

منتخب الشباب، أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، قائمة الفراعنة الشباب في المعسكر المفتوح الذي ينطلق من يوم 3 حتى 31 يوليو الجاري،  استعدادا لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي في الفترة من في الفترة من 27 سبتمبر إلى 21 أكتوبر المقبلين في دولة تشيلي.

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، معسكر منتخب الشباب، والذي يستمر حتى موعد ينطلاق المونديال، على أن يتخلله فترات راحة قصيرة لمنح اللاعبين فرصة لزيارة أسرهم بين الحين والأخر.

مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم

وأعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر لـ18 أكتوبر المقبلين.. وجاءت على النحو التالي: 

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر 

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر 

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

أسامة نبيه يعلق على قرعة كأس العالم

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم 

وقال نبيه مجموعة مصر قوية ولم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم.

سنقدم بطولة تليق باسم مصر

وتابع أسامة نبيه: علينا الاستعداد جيدًا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة وأنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري. 

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