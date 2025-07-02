الهلال يعلن ضم عبد الرزاق حمد الله من الشباب السعودي على سبيل الإعارة

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا، عن إنهاء إجراءات ضم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب السعودي على سبيل الإعارة.

ويسعى الهلال لتدعيم خط هجومه قبل خوض مواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

فيفا يسمح بفتح القيد استثنائيا لأندية كأس العالم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن سابقا فتح فترة قيد استثنائية خلال الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو الجاري لتدعيم صفوف الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.



الاتحاد السعودي بشكل رسمي فتح باب القيد يوم 3 يوليو الجاري وحتى 10 سبتمبر المقبل بدلا من 20 يوليو بعدما طلب الهلال تقديم فترة القيد.



وجاء تدعيم الهلال السعودي صفوفه بحمد الله بسبب عدم تعافي ألكسندر ميتروفيتش من الإصابة التي لحقت به وعدم مشاركته في أي مباراة بالمونديال.

ويواجه الهلال فريق فلومينينسي البرازيلي مساء الجمعة في افتتاح منافسات ربع النهائي.

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