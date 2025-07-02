تحرك سعودي جديد يهدد استمرار إمام عاشور في الأهلي

بدأ نادي الأخدود السعودي التحرك من أجل التعاقد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأرسل النادي السعودي خطابا إلى إدارة الأهلي للاستفسار عن المطالب المالية اللازمة لانتقال اللاعب، في الوقت التي أعلن فيه محمد يوسف المدير الرياضي للأحمر العمل على تمديد وتعديل عقد اللاعب.

الأهلي يقرر تعديل عقد إمام عاشور

فيما كشف مصدر داخل النادي الاهلي أن شركة الكرة بالنادي قررت تمديد عقد إمام عاشور لموسم إضافي مع تعديل راتبه السنوي ليدخل ضمن الفئة الأولى المميزة بجانب الشناوي وتريزيجيه وزيزو لينتهي عقده بنهاية موسم 2029-2030 بدلا من موسم 2028 - 2029.

فيما أكد الدكتور أحمد جاب الله عبر موقع النادي أن حالة إمام عاشور تحسنت بشكل كبير بعد جراحة الترقوة التي خضع لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف جاب الله أن إمام خضع لكشف طبي في الساعات الماضية وتقرر أن يبدأ العلاج الطبيعي خلال أسبوع على الأكثر.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي.

إمام عاشور -27 عاما- انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

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