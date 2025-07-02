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رياضة

جيرارد: تمنيت اللعب بجوار محمد صلاح في ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أكد ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أنه كان يتمنى مزاملة الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف الريدز الحالي في الملاعب.

ولم يحظ الثنائي باللعب معًا في ليفربول، حيث رحل جيرارد عن الريدز في عام 2015، في حين انضم صلاح لبطل البريميرليج في عام 2017.

تصريحات جيرارد عن مسيرته مع ليفربول 

وقال جيرارد، في مقابلة مع شبكة "TNT SPORTS"، إنه كان يتمنى اللعب بجوار محمد صلاح قبل الاعتزال.

وعن هدفه المفضل في مسيرته، قال جيرارد: "هدفي ضد وست هام في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2006".

وعن أفضل ذكرياته كلاعب، قال: "لقب دوري أبطال أوروبا في 2005 كانت أكثر البطولات التي تعني لي الكثير".

وعن أصعب ذكرياته مع ليفربول، قال: "تشيلسي 2014 (خطأ السقوط أمام ديمبا با)".

كما اختار جيرارد، المجري دومينينك سوبوسلاي، نجم وسط ليفربول، كأكثر لاعب يرى نفسه فيه خلال الفترة الحالية.

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