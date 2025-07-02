إطلاق سراح يوسف بلايلي بعد أزمة اعتقاله بمطار باريس

أطلقت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديجول، سراح الجزائري يوسف بلايلي جناح الترجي التونسي بعد فترة قصيرة من إيقافه.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن يوسف بلايلي جناح الترجي الرياضي التونسي تم إطلاق سراحه بعد استجوابه من قبل الشرطة الفرنسية، وبذلك أصبح اللاعب مؤهلا لمغادرة الأراضي الفرنسية للوصول إلى الجزائر.

اعتقال نجم الترجي التونسي في مطار شارل ديجول الفرنسي

وكشفت تقارير صحفية، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي، في مطار شارل ديجول الفرنسي، خلال عودته من أمريكا بعد المشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أن يوسف بلايلي تم اقتياده من قبل عناصر الشرطة الفرنسية فور وصوله إلى مطار شارل ديجول.

فيما أعلن موقع "DZ FOOT" الجزائري، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على بلايلي بسبب رفضه ربط حزام الأمان في الطائرة المتجهة من نيويورك إلى باريس، وتطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي مع الأمن الفرنسي على متن الطائرة وهو ما أدى إلى اعتقاله.

وتوج يوسف البلايلي، نجم الترجي الرياضي التونسي، بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة فريقه أمام لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للاندية، والتى حسمها النادي التونسي بهدف أحرزه يوسف بلايلى في الدقيقة 70.

وودع الترجي التونسي منافسات كأس العالم للأندية، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية من دور المجموعات.

مكافآت الترجي التونسي

رغم الخروج تمكن ‎الترجي التونسي من الحصول على 11.55 مليون دولار حيث حصل على مكافأة المشاركة في ‎كأس العالم للأندية 9.55 مليون دولار يحصل عليها كل فريق أفريقي.

بالإضافة إلى مكافأة الفوز على ‎لوس أنجلوس 2 مليون دولار

ومن جهته تحدث ماهر كنزاري، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن خسارة فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي، فجر اليوم الأربعاء، وخروجهم من بطولة كأس العالم للأندية.

والتقى الترجي وتشيلسي في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات البطولة، لحساب المجموعة الرابعة بمونديال الأندية.

وقال ماهر كنزاري، في تصريحات نشرها فيفا عبر موقعه الرسمي: "كرة القدم تلعب طوال 90 دقيقة، بما في ذلك الوقت المحتسب بدلَا من الضائع، لقد لعبنا أول 45 دقيقة، ولكننا نسينا الوقت الضائع، فقدنا تركيزنا خلال ذلك الوقت من الشوط الأول، وتحديدًا خلال الركلة الحرة".

واستقبل الترجي هدفين في الوقت المحتسب بدلَا من الضائع للشوط الأول، في الدقيقتين الثالثة والخامسة.

وضمت المجموعة الرابعة كلًا من: فلامينجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي، ولوس أنجلوس الأمريكي.

وأسفرت منافسات المجموعة عن تأهل فلامينجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ16، بينما ودع الترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي البطولة من دور المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.