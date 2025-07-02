الأهلي يوقع عقد رعاية جديدا مع شركة عالمية للأجهزة المنزلية

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم توقيع عقد رعاية جديد مع إحدى الشركات العالمية في مجال الأجهزة المنزلية.

جاء ذلك بالتعاون مع المسوق الحصري لحقوق النادي الأهلي والتي تقوم بدورها في تعزيز قيمة العلامة التجارية للنادي والربط بينها وبين العلامات التجارية، خاصة في ظل التواجد القاري للأهلي في أكبر المسابقات الكروية.

ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي؟

وعلى صعيد آخر، أعلن أحمد شوبير الإعلامي بقناة النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عودة محمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي إلى صفوف القلعة الحمراء.

خلال فترته الأولى بقميص النادي الأهلي، شارك محمد شريف في 151 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 58 هدفًا، إلى جانب تقديمه 11 تمريرة حاسمة.

وحصد شريف مع الأحمر 10 بطولات، من بينها 3 ألقاب للدوري المصري الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى لقبين في كأس السوبر الأفريقي، ولقبين في كأس السوبر المصري، وكأس مصر مرة واحدة.

كما توج بلقب هداف الدوري المصري برصيد 21 هدفا،و لقب هداف دوري أبطال أفريقيا بعدما أحرز 6 أهداف.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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