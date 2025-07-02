الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البنك الأهلي يتعاقد مع بن شرقي وعمرو الجزار

عمرو الجزار
عمرو الجزار

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع عمرو الجزار لمدة ثلاث مواسم قادمًا من غزل المحلة وذلك فى إطار خطة دعم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.
 

 

رسميًا.. البنك الأهلي يضم محمد بن شرقي قادمًا من غزل المحلة

كما أعلنت لجنة الكرة بـنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي السابق لمدة 3 مواسم، في أولي صفقات النادي وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

 

تألق البنك الأهلي 

ويسعى طارق مصطفى إلى تحقيق بطولة في الموسم المقبل، خاصة أنه كان قريبا من تحقيق كأس عاصمة مصر بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة أمام سيراميكا بهدفين دون مقابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الاهلي محمد أشرف بن شرقي بن شرقي غزل المحلة عمرو الجزار

مواد متعلقة

أوفا يشارك بأول تدريبات البنك الأهلي للموسم الجديد (صور)

المصري يعلن تشكيل جهاز كرة القدم النسائية للموسم الجديد

رسميا، البنك الأهلي يعلن ضم أحمد أوفا لمدة 3 مواسم

معسكر مغلق للبنك الأهلي في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد

الكوكي يمنح لاعبو المصري راحة سلبية الأربعاء (صور)

أولى صفقات المصري الصيفية يصل اليوم بورسعيد

عبد الرحيم دغموم ينضم لمعسكر المصري ببورفؤاد اليوم

البنك الأهلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

الروس يتراجع 8 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

كشف حساب عمر الساعي مع الأهلي بعد إتمام انتقاله للمصري

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 (آخر تحديث)

أزمة نقل سوق مصر القديمة تتصاعد، والتجار: الأسعار ستتضاعف 4 مرات (فيديو وصور)

الأرصاد: ظهور سحب متوسطة وتوقعات بسقوط الأمطار على هذه المناطق بعد قليل

شوبير يعلن عودة محمد شريف إلى الأهلي

خدمات

المزيد

الروس يتراجع 8 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 (آخر تحديث)

سعر النحاس اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السلاح في المنام وعلاقته بالحماية من المشاكل

هل صام النبي تاسوعاء وعاشوراء وما الحكمة من صيامهما؟

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته بالهروب من ضغوط الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية