البنك الأهلي يتعاقد مع بن شرقي وعمرو الجزار

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع عمرو الجزار لمدة ثلاث مواسم قادمًا من غزل المحلة وذلك فى إطار خطة دعم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.



رسميًا.. البنك الأهلي يضم محمد بن شرقي قادمًا من غزل المحلة

كما أعلنت لجنة الكرة بـنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي السابق لمدة 3 مواسم، في أولي صفقات النادي وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

تألق البنك الأهلي

ويسعى طارق مصطفى إلى تحقيق بطولة في الموسم المقبل، خاصة أنه كان قريبا من تحقيق كأس عاصمة مصر بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة أمام سيراميكا بهدفين دون مقابل.

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