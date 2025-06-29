بعد اهتمام الأهلي، متى ينتهي عقد أسد الحملاوي مع فريقه البولندي؟

أبدى النادي الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الفلسطيني الأصل وصاحب الجنسية السويدية، أسد الحملاوي صاحب ال25 عاما، والمحترف في الدوري البولندي مع فريق فروتسواف، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستمر عقد أسد الحملاوي مع ناديه البولندي حتى يونيو 2027، ولكنه يملك شرطا جزائيا في عقده.

قيمة الشرط الجزائي في عقد أسد الحملاوي مع فريقه البولندي

ويملك أسد الحملاوي في عقده مع ناديه شلوسك فروتسواف البولندي شرطا جزائيا يقدر بمليون يورو، وهو ما يمهد طريق النادي الأهلي لإتمام الصفقة دون عناء.

كما أن راتب اللاعب السنوي ليس كبيرا، حيث يحصل على 150 ألف يورو سنويا.

نادي أسد الحملاوي يتهم اللاعب بالتمرد

واتهم النادي البولندي لاعبه أسد الحملاوي بالتمرد والخروج من المعسكر بدون إذن، وأعلن النادي إيقاف التفاوض مع الأهلي بسبب هذه الواقعة.

لكن ممثلي اللاعب أكدوا في تصريحات للصحافة البولندية، أن أسد الحملاوي يعاني من بعض الاضطرابات الصحية، وهو ما أدى لغيابه عن تدريبات فريقه.

أرقام أسد الحملاوي في الموسم الحالي بالدوري البولندي

المشاركة: 16 مباراة

الأهداف: 7 أهداف (من ضمنها ثنائية أمام ليخ بوزنان)

دقائق لعب: حوالى 1059 دقيقة، بمعدل هدف كل 151 دقيقة

مسيرته أسد الحملاوي الاحترافية

أنجيلهولمز (السويد): 16 مباراة – 4 أهداف

برايم بانكوك (تايلاند): 11 مباراة – 9 أهداف + 3 أسيست

إي كيه أوديفولد (السويد): 28 مباراة – 14 هدفا + 2 أسيست

شلوسك فروتسواف (بولندا): 16 مباراة – 7 أهداف

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