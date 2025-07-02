كشف حساب عمر الساعي مع الأهلي بعد إتمام انتقاله للمصري

أعلن النادي المصري البورسعيدي ضم عمر الساعي لاعب النادي الاهلي تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي المصري مقطع فيديو لتقديم عمر الساعي وعلق عليه: "نسر جديد يستعد للسيطرة".

المصري يضم لاعب الأهلي رسميا

وانهي كامل أبوعلي رئيس مجلس إدارة النادي المصري اتفاقه مع محمود الخطيب رئيس الأهلي صفقة عمر الساعي على سبيل الإعارة من الأهلي، لمدة موسم واحد.

وتستعرض فيتو لكم كل ما قدمه عمر الساعي مع الأهلي بعد رحيله إلي المصري البورسعيدي.

أرقام عمر الساعي مع الأهلي بعد رحيله إلي المصري

وشارك الساعي منذ انضمامه للأهلي في 10 مباراة بجميع المسابقات بواقع 290 دقيقة، لم ينجح خلالهم في تسجيل أي هدف بينما صنع هدفا وحيدا.

وتوج الساعي مع الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة ولقب الدوري الممتاز.

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