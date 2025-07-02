رغم الصفقات المليارية، الأهلي يسعى لترميم صفوفه بعد خروجه المخيب من مونديال الأندية، خليفة علي معلول صداع في رأس الإدارة، مفاوضات لضم ظهير أيمن ومدافعين في الميركاتو الصيفي

بعد الخروج غير اللائق باسم النادي الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات وتذيله لمجموعته رغم الصفقات المليارية التي أبرمها، حيث تعاقد مع أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد رمضان بيكهام، وأشرف بن شرقي والحارس محمد سيحا اكتشف مسؤولو النادي أن الفريق ما زال في حاجة إلى الترميم والتدعيم استعدادا استعداد للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل وعلى رأسها استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ النادي الأهلي رحلة إعادة ترتيب الأوراق وغربلة اللاعبين الموجودين، والبحث عن تدعيم جديد في صفوف الفريق.

ورغم أن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مباريات مونديال الأندية، ويمتلك خبرة كبيرة في البطولة، وأنفق النادي نصف مليار جنيه على صفقات كبيرة وتعاقد مع جهاز فني أجنبي، متضمنة الرواتب في العقود الموقعة، إلا أن المحصلة النهائية كانت محبطة، حيث أظهرت منافسات البطولة حاجة الفريق لتدعيم بعض المراكز خاصة على مستوى خط الدفاع.

خليفة علي معلول صداع في الأهلي

ورغم الصفقات الهجومية القوية في الأهلي، إلا أن مركز الظهير الأيسر يظل نقطة الضعف الأكبر في الفريق حتى الآن، حيث طلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، التعاقد مع لاعب جديد في الجبهة اليسرى لقيادة هذا المركز، بعد قرار إنهاء رحلة التونسي علي معلول، والتي استمرت على مدار 9 أعوام، بعد أن تقدم عمره ووصل إلى سن 35 عاما.

وتعرض معلول لإصابة بقطع في وتر إكيليس خلال مايو 2024، وهو أبعده عن الملاعب لمدة 9 أشهر، قبل أن يشارك لبضع دقائق في نهاية الموسم، ثم رحل عن صفوف الفريق نهائيًا، ورغم استعانة الأهلي في الموسم الماضي بخدمات المغربي يحيى عطية الله معارا من سوتشي الروسي إلا أنه لم يقدم المستوى المتوقع، وخاض 22 مباراة، سجل خلالها هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليعلن الأهلي عدم تفعيل بند شراء عقد اللاعب المغربي.

الأهلي يقترب من ضم محمد شكري

لجأ الجهاز الفني لإشراك أحمد نبيل كوكا لاعب الوسط، في مركز الظهير الأيسر ولكنه لم يقدم المستويات المنتظرة هجوميا، كما ابتعد اللاعب الصاعد كريم الدبيس صاحب 24 عاما، رغم أن اللاعب شارك في أولمبياد باريس وظهر بصورة جيدة، ليدخل الأهلي في مفاوضات لضم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا.

أزمة الظهير الأيمن

الأمر لم يختلف كثيرا في مركز الظهير الأيمن بسبب الانتقادات للاعب محمد هاني، من ضعف المردود الهجومي، كما ارتبط إيم خالد عبد الفتاح بالرحيل عن الأهلي، ليكثر الحديث عن دخول الأهلي في مفاوضات لضم أحمد عيد ظهير أيمن المصري البورسعيدي ومحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا.

ترميم خط الدفاع

يحتاج الأهلي أيضا إلى ترميم خط الدفاع رغم وجود المغربي أشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام، إلا أن إدارة الأحمر تبحث حاليا ضم مساك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الساعي يشد الرحال إلى المصري البورسعيدي

فيما رحل عن النادي الأهلي عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى المصري البورسعيدي، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وتوصل الطرفان لاتفاق يفيد بانتقال اللاعب لصفوف المصري خلال الانتقالات الصيفية الجارية مقابل مبلغ مالي قد يصل إلي 50 مليون جنيه.

الأهلي وإنتر ميامي

الأهلي يستعد لفسخ عقد كريم نيدفيد

استقر الرأي داخل الأهلي على توجيه الشكر إلى كريم نيدفيد لاعب الفريق، وفسخ التعاقد معه بالتراضي تقديرا لمشوار اللاعب.

وقالت مصادر: نيدفيد يرفض الإعارة، ويرغب في الاستمرار أو منحه حق تقرير المصير.

وأضافت أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات بين اللاعب ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وهناك اتجاه قوي لرحيل اللاعب بالتراضي إلى نادي سيراميكا.

موقفه الأهلي من استمرار كريستو

قال محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي: إن التونسي كريستو، لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته إلى نادي الصفاقسي، تلقى عرضًا للانتقال إلى نادي النجم الساحلي.

وأشار يوسف إلى انه جار التفاوض بهذا الخصوص لحسم الأمر، وهناك اتجاه لتلبية رغبة اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق النجم الساحلي.

دراسة العروض المقدمة لرضا سليم استعداد لرحيله

قال محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إن رضا سليم لاعب فريق الكرة بالنادي والعائد من الإصابة تلقى العديد من العروض المحلية للشراء والإعارة في الموسم الجديد.

وأشار يوسف إلى أنه جار بحث الأمر بما يتماشى مع الرؤية الفنية للفريق ومصلحة اللاعب في نفس الوقت.

أحمد رضا يقترب من الرحيل عن الأهلي

اقترب أحمد رضا لاعب النادي الأهلي للخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان أحمد رضا انضم إلى صفوف الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي قادما من صفوف بتروجيت، حيث شارك اللاعب بالفعل في بعض المباريات تحت قيادة مارسيل كولر، المدير الفني السابق للاحمر، وظهر بمستوي فني جيد في بدايته مع الفريق.

لكن سرعان ما ابتعد رضا عن الواجهة رفقة كولر، كما لم يظهر بشكل منتظم خلال فترة المدرب المؤقت عماد النحاس، ثم استمر غيابه بعد تولي ريبيرو المهمة رسميا.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

أنهى النادي الأهلي مشواره في المجموعة الأولى بالمركز الأخير، برصيد نقطتين من ثلاث مباريات، دون تحقيق أي فوز، حيث سجل 4 أهداف جميعها في شباك بورتو فيما تلقت شباكه 6 أهداف.

الأهلي وبالميراس

ترتيب مجموعة الأهلي

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية كالتالي:

1- بالميراس 5 نقاط.

2- إنتر ميامي 5 نقاط.

3- بورتو نقطتين.

4- الأهلي نقطتين.

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