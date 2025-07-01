رضا سليم كلف خزينة الأهلي ملايين ويرحل بعد مستوي مخيب

اقتربت رحلة المغربي رضا سليم مع النادي الأهلي من نهايتها، بعد مستوى لم يلب طموحات جماهير القلعة الحمراء، رغم التعاقد معه في صفقة تجاوزت قيمتها 2 مليون دولار، قادما من الجيش الملكي المغربي.

ورغم الآمال الكبيرة التي علقتها جماهير الأهلي على اللاعب، لتقديم الإضافة الهجومية المطلوبة منذ انضمامه للفريق، إلا أن سليم لم يتمكن من فرض نفسه رفقة الأحمر، بسبب تراجع مستواه بشكل لافت، فضلا عن تعدد إصاباته.

وتعرض سليم لإصابة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات من النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا، وهي الإصابة التي أنهت موسمه، وأجبرت الأهلي على رفع اسمه من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لاعطاء الفرصة لقيد لاعب أجنبي جديد.

محمد يوسف يؤكد دراسة العروض المقدمة لرضا سليم

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي على لسان محمد يوسف، المدير الرياضي، أن النادي سيدرس العروض المقدمة للاعب المغربي تمهيدا لرحيله عن الفريق.

ماذا قدم رضا سليم مع الأهلي؟

ومنذ إنضمام رضا سليم مع الأهلي في يوليو 2023، شارك اللاعب المغربي في 44 مباراة يدمع المسابقات، بواقع 2007 دقيقة، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف فقط، وصنع 3 أخرين، مما يعكس مستوي الغير مرضي الذي قدمه مع النادي الأهلي.

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