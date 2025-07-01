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رياضة

من ناشئ واعد إلى صفوف المغضوب عليهم، نيدفيد على أعتاب وداع الأهلي

كريم نيدفيد، فيتو
كريم نيدفيد، فيتو

أقترب النادي الأهلي من توجيه الشكر إلى كريم نيدفيد لاعب الفريق، وفسخ التعاقد معه بالتراضي، تقديرا لمشوار اللاعب عقب خروجه من الحسابات الفنية لخوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق. 

وكشف مصادر داخل الأهلي أن نيدفيد يرفض الإعارة، ويرغب في الاستمرار أو منحه حق تقرير المصير. 

وأضافت أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات بين اللاعب ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وهناك اتجاه قوي لرحيل اللاعب بالتراضي إلى نادي سيراميكا.

كريم نيدفيد رحلة من ناشئي الأهلي إلى الإعارات والعودة مجددا للقلعة الحمراء

يعد كريم نيدفيد أحد أبناء نتاج قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2015 بقرار من المدرب الإسباني السابق خوان كارلوس جاريدو.
وخاض نيدفيد تجربة الإعارة للمرة الأولى مع نادي حرس الحدود، الذي لعب له لمدة موسم واحد، قبل أن ينتقل إلى صفوف وادي دجلة لموسم آخر على سبيل الإعارة أيضا.

وفي عام 2017، عاد نيدفيد إلى الأهلي واستمر ضمن صفوف الفريق حتى نهاية عام 2021، حين انتقل إلى فريق فيوتشر إف سي على سبيل الإعارة بعقد يمتد لموسمين، قبل أن يعود مجددا إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء فترة إعارته.

أرقام وبطولات نيدفيد مع الأهلي 

كريم نيدفيد شارك مع الأهلي منذ تصعيده للفريق الأول، وفقا لموقع ترانسفير ماركت، في 94 مباراة، بواقع 4657 دقيقة، سجل خلالهم 7فقط، ونجح في صناعة هدفين، وحصل علي 13 بطاقة صفراء، بينما لم يحصل علي أي بطاقة حمراء.

وحقق نيدفيد مع الأهلي، الدوري المصري الممتاز 5 مرات، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرة وحيدة، وكأس القارات الثلاثة مرة، وكأس السوبر المصري مرتين. 

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لمعسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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الأهلي كريم نيدفيد نيدفيد محمد يوسف النادي الأهلي

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