موعد إعلان بداية تأهيل إمام عاشور في الأهلي

يبدأ إمام عاشور لاعب الأهلي خلال أسبوع من الآن مرحلة العلاج الطبيعي للتعافي من آثار جراحة عظمة الترقوة التي خضع لها مؤخرا بعد إصابته أمام انتر ميامي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

كما يحسم النادي الأهلي خلال الساعات القادمة ملف رحيل رضا سليم لاعب الفريق بعد خروجه من قائمة الفريق في الموسم الجديد.

وقال محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي: إن رضا سليم لاعب فريق الكرة بالنادي والعائد من الإصابة تلقى العديد من العروض المحلية للشراء والإعارة في الموسم الجديد.

وأشار يوسف إلى أنه جاري بحث الأمر بما يتماشى مع الرؤية الفنية للفريق ومصلحة اللاعب في نفس الوقت.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.