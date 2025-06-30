قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماعه

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

وخلال الجلسة اعتمد المجلس هيكل العمل الخاص بحمام سباحة التربية والتعليم المجاور لمقر النادي بالجزيرة، والذي سوف يتم افتتاحه في شهر يوليو بعدما تم تجهيزه بالكامل، وفق أفضل المقاييس لخدمة الأعضاء وفرق وأكاديميات النادي.

كما اعتمد مجلس الأهلي هيكل العمل الخاص بالجيم الجديد لفرع النادي بالشيخ زايد، الذي تقرر افتتاحه خلال شهر يوليو لخدمة الأعضاء ولاستكمال سلسلة الإنشاءات التي يشهدها الفرع في الفترة الحالية.

كذلك قرر المجلس تكليف مكتب صبور للاستشارات الهندسية بأعمال الإشراف على إنشاء مجمع حمام السباحة لفرع النادي بالقاهرة الجديدة.

فحوصات طبيبة لـ مروان عطية

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي أن مروان عطية لاعب الفريق الأول بالنادي يخضع لفحوصات طبية جديدة تمهيدا لإجراء جراحة الفتق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: “عانى اللاعب من بعض الآلام منذ فترة وتم تأجيل الجراحة لأكثر من مرة لحاجة الفريق إلى جهوده”.

الخطيب يجتمع مع ريبيرو

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوسيه ريبيرو.

وجاء اجتماع الخطيب مع خوسيه ريبيرو للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، وتقرر إقامة معسكر إعداد للفريق قبل انطلاق الموسم".

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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