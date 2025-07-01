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رياضة

الأهلي يحسم مصير كريم نيدفيد.. والإعلان خلال ساعات

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

استقر الرأي داخل الأهلي على توجيه الشكر إلى كريم نيدفيد لاعب الفريق، وفسخ التعاقد معه بالتراضي تقديرا لمشوار اللاعب.

وقالت مصادر: نيدفيد يرفض الإعارة، ويرغب في الاستمرار أو منحه حق تقرير المصير. 

وأضافت أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات بين اللاعب ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وهناك اتجاه قوي لرحيل اللاعب بالتراضي إلى نادي سيراميكا.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لمعسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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الأهلي كريم نيدفيد اخبار الأهلي نادي سيراميكا الدوري الممتاز

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