الأهلي يحسم مصير كريم نيدفيد.. والإعلان خلال ساعات

استقر الرأي داخل الأهلي على توجيه الشكر إلى كريم نيدفيد لاعب الفريق، وفسخ التعاقد معه بالتراضي تقديرا لمشوار اللاعب.

وقالت مصادر: نيدفيد يرفض الإعارة، ويرغب في الاستمرار أو منحه حق تقرير المصير.

وأضافت أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات بين اللاعب ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وهناك اتجاه قوي لرحيل اللاعب بالتراضي إلى نادي سيراميكا.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لمعسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.