جوكر الأهلي وورقته الرابحة، ماذا قدم إمام عاشور مع الأحمر هذا الموسم؟ (فيديو)

قدم إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موسما استثنائيا رفقة القلعة الحمراء، ليصبح بمثابة الورقة الرابحة في كتيبة الأحمر.

تألق عاشور بشكل لافت رفقة الأهلي خلال الموسم المنصرم وأثبت أنه أحد أهم صفقات الفريق في السنوات الأخيرة، كما فرض اللاعب نفسه أيضا كهداف للفريق والدوري برصيد 13 هدفا، في إنجاز يعكس موسمه الرائع مع الفريق.

أرقام إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم

إمام عاشور في موسمه مع الأهلي شارك في 40 مباراة، بجميع المسابقات التي شارك بها الفريق، بواقع 3333 دقيقة، حيث تمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 9 أهداف.

وساهم عاشور مع الأهلي في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس القارات الثلاثة والسوبر المصري.

الأهلي يعدل عقد إمام عاشور

قال مصدر داخل الأهلي إنه تم الاستقرار على تعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق ليدخل ضمن الفئة الأولى المميزة بالفريق التي يتواجد بها بعض اللاعبين مثل زيزو ومحمد الشناوي على سبيل المثال مؤكدا أن ما قدمه اللاعب على مدار الموسم المنقضي دفع الإدارة للإقدام على خطوة تعديل عقد اللاعب ماليا لترضيته وتعويضه عن العروض العربية التي وصلته.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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