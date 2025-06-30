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رياضة

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

تريزيجيه
تريزيجيه

تواصل "فيتو" حملتها التي بدأتها لكشف تلاعب الأندية في عقود لاعبيها التي تُوثّق لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث كشفنا أن النادي الأهلي قدّم عقدًا للاعبه أحمد سيد " زيزو" بقيمة 20 مليون جنيه لمدة أربع سنوات، بما يعني 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

كما نشرنا تفاصيل عقد أحد لاعبي النادي المصري البورسعيدي، الذي بلغت قيمته في موسم 2021-2022 نحو 2 مليون و800 ألف جنيه، بينما تراجعت قيمته في موسم 2024-2025 إلى مليون و700 ألف جنيه، بما لا يدع مجالًا للشك في أن هناك تلاعبًا يجب التصدي له.

واليوم، تكشف "فيتو" عن قيمة عقد لاعب جديد في النادي الأهلي، وهو محمود حسن "تريزيجيه"، الذي انضم مؤخرًا إلى القلعة الحمراء وشارك في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد قدّم النادي الأهلي عقدًا رسميًا للاعب بقيمة 5 ملايين جنيه فقط في الموسم، على غرار عقد "زيزو"، ويبدو أن رقم "5 ملايين" أصبح كلمة السر في عقود  الأهلي مع لاعبيه. 

والمثير أن هذا العقد يأتي في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية عديدة أن صفقة انتقال "تريزيجيه" كلّفت خزينة النادي الأهلي ما يقارب نصف مليار جنيه.

وتؤكد "فيتو" أن مسألة التلاعب في عقود اللاعبين المقدمة للاتحاد المصري لكرة القدم لا تخص النادي الأهلي وحده، وإنما تشمل قطاعًا عريضًا من أندية كرة القدم، من الدرجة الثالثة وحتى الدوري الممتاز، وهو ما يتطلب وقفة جادة من مصلحة الضرائب المصرية.

فالتلاعب في قيمة عقود لاعبي كرة القدم في مصر يؤدي إلى إهدار ملايين الجنيهات سنويًا من خزينة الدولة، وهي أموال كفيلة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في مجالات الصحة والتعليم والطرق وغيرها.

وتشدد "فيتو" على أن هذا الملف سيظل مفتوحًا حتى يتم تصحيح الأوضاع، وتلتزم الأندية بتقديم العقود الحقيقية، بعيدًا عن العقود الوهمية.

وسنواصل كشف هذا العوار في كل أندية مصر التي استباحت المال العام، حتى تعود الأمور إلى نصابها، وتتحقق العدالة الضريبية والشفافية في المنظومة الرياضية.

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