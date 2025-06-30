أخبار الرياضة اليوم.. فيتو تنفرد بعقد تريزيجيه مع الأهلي.. الأحمر يعلن موقفه من بيع وسام أبو علي.. و3 بطولات في مشوار يانيك فيريرا التدريبي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تواصل "فيتو" حملتها التي بدأتها لكشف تلاعب الأندية في عقود لاعبيها التي تُوثّق لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث كشفنا أن النادي الأهلي قدّم عقدًا للاعبه أحمد سيد " زيزو" بقيمة 20 مليون جنيه لمدة أربع سنوات، بما يعني 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

أكد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي علي تمسك القلعة الحمراء بخدمات الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفا للمدرب المصري أيمن الرمادي.

ووافق يانيك فيريرا على تدريب نادي الزمالك ومن المتوقع أن يعلن الأبيض عن تولي البلجيكي قيادة الأبيض خلال ساعات عقب التوقيع الرسمي.

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوسيه ريبيرو.

أعلن نادي زد، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تعيين محمد شوقي المدرب السابق بالنادي الأهلي، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلال الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيله عن الأبيض بعد رحلة استمرت لمدة 8 سنوات.

وكتب محمد أسامة عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك:

بعد ٨ سنوات من الفخر والعمل كرئيس للجهاز الطبي بنادي الزمالك, قررت أن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة في مسيرتي المهنية.

كشف صالح المجروب رئيس الإتحاد الكويتي لكرة القدم، عن أخر مستجدات العرض الذي تقدمت به بلاده لإستضافة كأس السوبر المصري، في نسخته القادمة لموسم 2024 - 2025، وذلك بعد إعتذار مجلس أبو ظبي الرياضي عن إستضافة البطولة مجددا

قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين الكابتن بدر رجب رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادى نظرا لخبراته الكبيرة فى اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم وأيضا دعم الفريق الأول بلاعبين صاعدين قادرين على خوض مشوار المنافسات.

أصبح سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية ونجم نادي الهلال السعودي، مرشحا للدخول في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025.

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عبر بيان رسمي، اليوم الإثنين، مصير بعض لاعبيه، فضلا عن مجموعة المعارين للفريق في الموسم الماضي.

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