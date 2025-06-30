أخبار الرياضة اليوم.. فيتو تنفرد بعقد تريزيجيه مع الأهلي.. الأحمر يعلن موقفه من بيع وسام أبو علي.. و3 بطولات في مشوار يانيك فيريرا التدريبي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)
تواصل "فيتو" حملتها التي بدأتها لكشف تلاعب الأندية في عقود لاعبيها التي تُوثّق لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث كشفنا أن النادي الأهلي قدّم عقدًا للاعبه أحمد سيد " زيزو" بقيمة 20 مليون جنيه لمدة أربع سنوات، بما يعني 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد.
رسميا، الأهلي يعلن موقفه من بيع وسام أبو علي
أكد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي علي تمسك القلعة الحمراء بخدمات الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
مدرب الزمالك المنتظر، 3 بطولات في مشوار يانيك فيريرا التدريبي
اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفا للمدرب المصري أيمن الرمادي.
ووافق يانيك فيريرا على تدريب نادي الزمالك ومن المتوقع أن يعلن الأبيض عن تولي البلجيكي قيادة الأبيض خلال ساعات عقب التوقيع الرسمي.
استعدادا للموسم الجديد، الخطيب يجتمع مع ريبيرو في حضور محمد يوسف
كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوسيه ريبيرو.
رسميا، محمد شوقي مديرا فنيا لفريق زد
أعلن نادي زد، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تعيين محمد شوقي المدرب السابق بالنادي الأهلي، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلال الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.
طبيب الزمالك يعلن رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة
أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيله عن الأبيض بعد رحلة استمرت لمدة 8 سنوات.
وكتب محمد أسامة عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك:
بعد ٨ سنوات من الفخر والعمل كرئيس للجهاز الطبي بنادي الزمالك, قررت أن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة في مسيرتي المهنية.
رئيس اتحاد الكرة الكويتي يكشف مستجدات عرض بلاده لاستضافة السوبر المصري
كشف صالح المجروب رئيس الإتحاد الكويتي لكرة القدم، عن أخر مستجدات العرض الذي تقدمت به بلاده لإستضافة كأس السوبر المصري، في نسخته القادمة لموسم 2024 - 2025، وذلك بعد إعتذار مجلس أبو ظبي الرياضي عن إستضافة البطولة مجددا
رسميًا، بدر رجب رئيسًا لقطاع الناشئين بنادى البنك الأهلى
قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين الكابتن بدر رجب رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادى نظرا لخبراته الكبيرة فى اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم وأيضا دعم الفريق الأول بلاعبين صاعدين قادرين على خوض مشوار المنافسات.
سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا
أصبح سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية ونجم نادي الهلال السعودي، مرشحا للدخول في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025.
أستون فيلا يحسم مصير راشفورد وأسينسيو
أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عبر بيان رسمي، اليوم الإثنين، مصير بعض لاعبيه، فضلا عن مجموعة المعارين للفريق في الموسم الماضي.
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