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رياضة

3 مراكز يسعي الأهلي لتدعيمها في الانتقالات الصيفية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يسعي مسئولو النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك استعدادا للمنافسات القوية التي يخوضها الفريق الموسم المقبل. 

وكان الأهلي دعم صفوفه بـ أحمد السيد زيزو وتريزيجيه ومحمد علي بن رمضان ومحمد سيحا وأحمد رمضان بيكهام خلال الانتقالات الجارية، بجانب عودة أليو ديانج من الإعارة، إلا أن تلك التدعيمات لم تكن كفاية بالنسبة لمسئولي الأهلي.

ويتحرك الأهلي لتدعيم 3 مراكز لتعزيز صفوف الفريق، وهم الظهير الأيسر وقلب الدفاع ومركز المهاجم. 

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر اليوم ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية. 

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