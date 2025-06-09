قال رئيس وفد التفاوض الروسي مع أوكرانيا، مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، الاثنين، إن الاكتفاء بهدنة لن ينهي الصراع مع أوكرانيا، وقد تندلع حرب نووية إذا لم نتوصل لسلام حقيقي.

أعلن ميدينسكي، أن الجانب الأوكراني صرح، في أبريل 2022، عقب مشاورات أجريت مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون ومسؤولين أمريكيين، أن الشركاء الأجانب يعارضون إبرام اتفاق مع روسيا.

وقال ميدينسكي في مقابلة مع قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية: "بعد ذلك (أي مشاورات كييف مع الغرب) قيل لنا: "شركاؤنا الأجانب يعارضون إبرام الاتفاقية، التي كنا قد اتفقنا عليها عمليًا".

ونقل ميدينسكي أيضًا عن الوفد الأوكراني قوله: "شركاؤنا الأجانب لا يؤيدون إبرام الاتفاق، وفي هذه الحالة، لن يضمنوا لنا المساعدة والأمن إذا أبرمناها، لذلك، سنقاتلكم حتى تهزمونا أو نهزمكم".

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تفاوضت روسيا وأوكرانيا، أولا في بيلاروس، وفي نهاية مارس 2022، في اسطنبول.

بحلول ذلك الوقت، كانت الوفود وقعت بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية، تضمنت، على وجه الخصوص، التزامات أوكرانيا بشأن وضع محايد وغير منحاز ورفض نشر أسلحة أجنبية على أراضيها، بما في ذلك الأسلحة النووية، ومع ذلك، توقفت عملية التفاوض من قِبل أوكرانيا، كما أقر رئيس الوفد الأوكراني، ديفيد أراخاميا، في وقت لاحق، أن الرفض حدث بناء على اقتراح بوريس جونسون، الذي وصل حينها خصيصًا إلى كييف.

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