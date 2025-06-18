مجموعة السبع تلغي بيانها المشترك بشأن أوكرانيا بسبب اعتراضات أمريكا

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول كندي، بأن دول مجموعة السبع التي تعقد قمتها في كندا اضطرت إلى التخلي عن بيان مشترك بشأن الصراع في أوكرانيا بسبب اعتراضات الولايات المتحدة.



وذكرت الوكالة أن مسؤولًا كنديًّا صرح للصحفيين على هامش قمة زعماء مجموعة السبع يوم الثلاثاء بأن كندا تخلت عن خططها لإصدار بيان صارم من مجموعة السبع بشأن الحرب في أوكرانيا بعد اعتراضات من الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله إن الجانب الأمريكي أراد تخفيف مسودة البيان، وأن كندا شعرت أن ذلك سيكون غير عادل بالنسبة لأوكرانيا.



ونتيجة لذلك، فإن ست دول أعضاء في المجموعة فقط ستصدر بيانًا مشتركًا بشأن أوكرانيا، والذي سيعلن عنه في وقت لاحق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حسبما ذكرت الوكالة.

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