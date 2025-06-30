روسيا تعلن السيطرة الكاملة على لوجانسك وأوكرانيا تضرب دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها بسطت سيطرتها الكاملة على إقليم لوجانسك، أحد أبرز معاقل الانفصاليين الموالين لـ موسكو، في تقدم ميداني جديد يعزز حضورها في شرق أوكرانيا.

أوكرانيا ترد بصواريخ “ستورم شادو” على دونيتسك

في المقابل، شنت القوات الأوكرانية هجومًا صاروخيًا باستخدام صواريخ “ستورم شادو” البريطانية الصنع على منطقة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية.

مقتل امرأة واشتعال النيران في سوق وسط دونيتسك

في سياق متصل، أكدت مصادر محلية مقتل امرأة مدنية وسط دونيتسك جراء القصف الأوكراني، فيما اندلع حريق ضخم في أحد الأسواق المركزية بالمنطقة نتيجة الضربة وسط حالة من الذعر بين السكان.

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