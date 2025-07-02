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التشكيل الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية

بوروسيا دورتموند،
بوروسيا دورتموند، فيتو

كأس العالم للأندية، أعلن فريقا بوروسيا دورتموند الألماني ونظيره مونتيري المكسيكي تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب مرسيدس بنز، في ختام منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد مونتيري

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: نيكولاس زوله - أنطون - رامي بن سبعيني. 

خط الوسط: سفينسون - باسكال جروس - نيميتشا - رايرسون.

خط الهجوم: جوب بيلينجهام - سيرو جيراسي - كريم أديمي. 

تشكيل مونتيري ضد بوروسيا دورتموند

 حراسة المرمى: أندرادا.

خط الدفاع: إيريك أجيري- راموس - مدينا- أرتياجا.

خط الوسط: ديوسا - خورخي رودريجيز- توريس - كاناليس- كورونا.

خط الهجوم: جيرمان بيرترام.


كيف تأهل دورتموند ومونتيري إلى دور الـ16

تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد أن احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

في المقابل، حجز مونتيري المكسيكي مقعده في الدور ذاته بعدما حل وصيفا للمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، متأخرًا بنقطتين عن المتصدر إنتر ميلان الإيطالي.

 

موعد مباراة مونتيري ضد دورتموند 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مونتيري ضد بوروسيا دورتموند على ملعب مرسيدس-بنز، اليوم الأربعاء 2 يوليو  في تمام الساعة الرابعة فجرا ضمن مواجهات دور الـ 16 لمونديال الأندية.

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