تعرف على رجل مباراة مونتيري ضد أوراوا في مونديال الأندية

قاد جيرمان بيرتيرام مونتيري “ريادوس ” المكسيكي للتأهل إلى دور 16 من كأس العالم للأندية 2025 بعد الفوز أمام أوراوا.

وحصد بيرتيرام علي جائزة رجل مباراة مونتيري ضد أوراوا التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد المباراة بعدما أحرز هدفين في فوز فريقه.

وتأهل فريق مونتيري المكسيكي إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-0، في ختام مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الخامسة كلًّا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، اوراوا الياباني.

وتأهل عن المجموعة الخامسة كل من مونتيري المكسيكي وإنتر ميلان الإيطالي.

جاءت رباعية مونتيري عن طريق: ديسوسا، جيرمان بيرتيرامي "هدفين" وخيسوس كورونا في الدقائق: 30، 34،39 و7+90.

مباراة مونتيري ضد أوراوا

وكان مونتيري تعادل مع ريفر بليت بالجولة الثانية، فيما حقق انتر ميلان أول فوز له في مونديال الأندية أمام أوراوا الياباني 2-1 بالجولة ذاتها.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.



المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.



المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

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