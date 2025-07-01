قتلى وعشرات الجرحى في هجوم أوكراني على مدينة إيجيفسك الروسية (فيديو)

أعلن رئيس جمهورية أودمورتيا الروسية ألكسندر بريتشالوف عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين بهجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية على إحدى المؤسسات في إيجيفسك عاصمة الجمهورية صباح اليوم الثلاثاء.

35 مصابا إلى المستشفى 10 منهم حالات خطيرة

وقال بريتشالوف إنه نقل 35 مصابا إلى المستشفى، منهم 10 حالات خطيرة، مضيفا أن الأطباء المحلين يقدمون لهم كل الرعاية المطلوبة، بما في ذلك بالتشاور مع زملائهم في المركز الفدرالي.

وصرح بريتشالوف بأنه أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على الوضع المتعلق بهجوم المسيرات على إيجيفسك، وأشار إلى أن الرئيس أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.

إجلاء موظفي المؤسسة المستهدفة

وفي وقت سابق أفاد بريتشالوف بأنه تم إجلاء موظفي المؤسسة المستهدفة وأن وفرق الإطفاء تعمل على إزالة بؤر الحريق.

وفي أعقاب الهجوم أعلنت سلطات إيجيفسك إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية المخطط لها يومي 1 و2 يوليو.

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